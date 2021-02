Puchar Polski: Piast znalazł sposób na Pogoń

Piast Gliwice dołączył do grona ćwierćfinalistów Fortuna Pucharu Polski. W rozegranym w środę meczu 1/8 finału drużyna Waldemara Fornalika pokonała 2:1 na wyjeździe Pogoń Szczecin.

Spotkanie świetnie ułożyło się dla gości z Gliwic, którzy w 11. minucie wywalczyli rzut karny. Prowadzący to spotkanie sędzia z pomocą VAR wskazał na jedenasty metr uznając, że nieprzepisowo w polu karnym powstrzymywany był Michał Żyro. Jedenastkę pewnym uderzeniem wykorzystał Michał Chrapek.

W kolejnych minutach optyczną przewagę mieli podopieczni Kosty Runjaicia, ale nie potrafili znaleźć sposobu na defensywę rywali. Gdy już dochodzili do sytuacji strzeleckich to albo uderzali niecelnie, albo w bramce Piasta bardzo dobrze spisywał się Frantisek Plach. Ostatecznie na przerwę w lepszych humorach mogli schodzić goście.

Przewaga Pogoni, cios Piasta

W pierwszym kwadransie drugiej odsłony lepsze wrażenie nadal sprawiali piłkarze Pogoni, ale to Piast zadał kolejny cios. W 68. minucie fatalny błąd defensywy gospodarzy wykorzystał Mateusz Winciersz, który przejął futbolówkę po złym zagraniu do Stipicy i bez problemów trafił do siatki.

Pogoń nie zamierzała się poddawać, ale w tym meczu stać ją było jedynie na kontaktowego gola w doliczonym czasie gry. Na listę strzelców wpisał się wówczas Luka Zahović. Kilka chwil później razem z ze swoimi kolegami pożegnał się z rozgrywkami.

Portowcy okazję do rewanżu będą mieli już w najbliższy weekend. W sobotę obie drużyny ponownie staną naprzeciwko siebie. Tym razem w ramach 17. kolejki PKO Ekstraklasy.