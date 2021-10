Legia Warszawa w czwartek rozegra pierwszy mecz pod wodzą nowego szkoleniowca. Po odsunięciu Czesława Michniewicza od prowadzenia zespołu mistrzów Polski stery nad drużyną przejął Marek Gołębiewski. Okazję do debiutu nowy opiekun Wojskowych będzie miał w starciu w ramach Fortuna Pucharu Polski.

Legia Warszawa w czwartek zacznie nowy etap

Marek Gołebiewski poprowadzi stołeczny team w pierwszym oficjalnym spotkaniu

41-latek w trakcie spotkania z dziennikarzami opowiedział o pierwszych dniach pracy w klubie

Gołębiewski przed debiutem w roli trenera Legii

Legia Warszawa zmierzy się w czwartek ze Świtem Skolwin w starciu, którego stawką będzie awans do 1/8 finału rozgrywek. Tymczasem już w weekend Wojskowi będą mieć poprzeczkę zawieszoną jeszcze wyżej, bo na drodze teamu z Łazienkowskiej stanie Pogoń Szczecin.

Nowy szkoleniowiec w trakcie spotkania z dziennikarzami omówił pierwsze dni pracy w klubie. – Wszystko jest tutaj dobrze zorganizowane. Do tego dochodzi profesjonalne podejście sztabu i wszystkich zawodników. Prawie połowa piłkarzy odbyła już ze mną rozmowy. Na dziś zostawiłem sobie drugą część składu. Jestem szkoleniowcem przez dwa dni i chcę to domknąć przed pierwszym spotkaniem – mówił Gołębiewski cytowany przez Legia.com.

– Zacząłem od rozmów z piłkarzami. Zawodnicy w takich momentach czują swoją szansę i wierzą, że to ich moment. Ja swoim piłkarzom powiedziałem, że każdy z nich ma szansę zaistnieć i nikomu nie zamykam drzwi do pierwszego składu. Każdy będzie potrzebny, bo mamy szeroką i wartościową kadrę – przekonywał były opiekun SKRY Częstochowa.

Nowy trener Legii opowiedział o swoim planie na grę, skupiając się przede wszystkim na ofensywie. – W strukturze budowania ataku moja drużyna będzie ustawiona podobnie, jak miało to miejsce do tej pory. Nie będę jednak zdradzał więcej szczegółów. To, co przygotowaliśmy kibice zobaczą w czwartek i niedzielę. Inaczej będzie wyglądało ustawienie defensywne – mówił Gołębiewski.

Trener wypowiedział się też na temat sytuacji kadrowej w drużynie. – Do gry niezdolni są Artur Boruc, Maik Nawrocki, który wypadł na około trzy tygodnie, Tomas Pekhart, Mateusz Hołownia i Joel Abu Hanna. Dostałem dziś informację, że Kacper Kostorz jest przeziębiony, więc zobaczymy jeszcze, jak będzie wyglądał – rzekł opiekun legionistów.

Czwartkowy bój Świt Skolwin – Legia Warszawa odbędzie się o godzinie 14:00.

Czytaj więcej: Legia oficjalnie ogłosiła decyzję ws. trenera Michniewicza

