Mecz Legia Warszawa – Raków Częstochowa o Superpuchar Polski odbędzie się w sobotę 17 lipca. Początek spotkania, które zostanie rozegrane na Stadionie Wojska Polskiego w Warszawie, o godzinie 20:00. Transmisja z tego spotkania zostanie przeprowadzona przez Polsat Sport.

Legia Warszawa – Raków Częstochowa: Superpuchar Polski na początek sezonu

Mistrz Polski Legia Warszawa i triumfator Pucharu Polski Raków Częstochowa zmierzą się w Warszawie w sobotni wieczór. Stawką tego spotkania będzie Superpuchar Polski. Ten mecz oficjalnie otworzy sezon ligowy w Polsce.

Wojskowi w poprzednim sezonie świetnie spisywali się w Ekstraklasie, zwłaszcza od czasu objęcia zespołu przez Czesława Michniewicza. Mistrzowie Polski zakończyli sezon na pierwszym miejscu z wyraźną przewagą nad rywalami. Ich dominacja w lidze nie podlegała dyskusji i zasłużenie sięgnęli po tytuł.

Raków był z kolei największą rewelacją sezonu. Częstochowianie zostali wicemistrzem Polski, a oprócz tego sięgnęli po Puchar Polski – pierwszy w swojej historii. To był ich najlepszy sezon od momentu powstania klubu. Raków ma jednak apetyt na więcej. Niedługo przystąpi do eliminacji Ligi Konferencji, ale zanim to nastąpi, zmierzy się z Legią na jej stadionie w meczu o Superpuchar Polski.

Legia Warszawa – Raków Częstochowa – gdzie oglądać?

Superpuchar Polski nie jest tak prestiżowy jak trofea, po które Legia i Raków sięgnęły w poprzednim sezonie, ale na pewno obie drużyny będą chciały wzbogacić swoją gablotę. Dlatego w sobotnim meczu możemy się spodziewać zaciętej walki. Faworytem jest Legia, która zagra u siebie, a poza tym już rozpoczęła sezon na poważnie i ma za sobą dwa spotkania w eliminacjach Ligi Mistrzów. W obu meczach wygrywała z FK Bodo/Glimt (3:2 i 2:0). W kolejnej rundzie zmierzy się z Florą Tallin.

Finał Superpucharu Polski będzie transmitowany przez Polsat Sport i Super Polsat. Spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 20:00 będzie można zobaczyć nie tylko w TV.

Legia – Raków: transmisja online, gdzie oglądać?

Obecnie wielu kibiców nie wyobraża sobie transmisji meczu bez wersji online. Praktycznie każda platforma zapewnia transmisję internetową. Nie inaczej jest w tym przypadku. Mecz Legia Warszawa – Raków Częstochowa w finale Superpucharu Polski będzie pokazywany także na platformie IPLA, na komputerach i w aplikacji mobilnej.

Legia Warszawa Raków Częstochowa 1.96 3.55 4.10 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 15. lipca 2021 21:17 .

