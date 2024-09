fot. PressFocus Na zdjęciu: Tomasz Neugebauer

Lechia Gdańsk odpadła z Pucharu Polski po meczu Pogonią

Lechia Gdańsk jako przedstawiciel PKO BP Ekstraklasy przystępowała w roli zdecydowanego faworyta do potyczki z Pogonią Grodzisk Mazowiecki, która na co dzień rywalizuje w Betclic 2. Lidze. Drużyna Szymona Grabowskiego do swojej potyczki podchodziła po przegranej z Jagiellonią Białystok (2:3). Z kolei podopieczni Marcina Sasala pokonali ostatnio Olimpię Grudziądz (2:1).

W pierwszej odsłonie żadnej z drużyn nie udało się skierować piłki do siatki. Na bramki trzeba było zatem czekać do drugiej połowy. Wynik rywalizacji otworzył w 50. minucie Louis D’Arigo, który wykorzystał podanie od Kacpra Sezonienki.

Gdy wydawało się, że faworyt skromnie pokona ekipę z Grodziska Mazowieckiego, gdzie zawodnicy grę w klubie dzielą z codzienną pracą w innych zawodach, to w doliczonym czasie spotkania ziścił się niespodziewany scenariusz. Do wyrównania doprowadził Karol Noiszewski i zespoły musiały rywalizować w dogrywce.

W dodatkowym czasie gry żadnej z ekip nie udało się skierować piłki do siatki, więc zwycięzcę musiał wyłonić konkurs jedenastek. W nim lepiej zaprezentował się przedstawiciel Betclic 2. Ligi. Pogoń pokonała Lechię w rzutach karnych (4:3). Decydującą jedenastkę wykorzystał Jakub Niewiadomski. Tym samym kolejna sensacja miała miejsce w Pucharze Polski.

