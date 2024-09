Sensacja w Pucharze Polski! Lech wyeliminowany przez drugoligowca [WIDEO]

PressFocus Na zdjęciu: Filip Jagiełło

Lech Poznań przegrywa z Resovią Rzeszów i odpada z Pucharu Polski

Na czwartek zostały zaplanowane trzy spotkania w ramach 1/32 finału Pucharu Polski. W ostatnim meczu tego dnia Lech Poznań mierzył się na wyjeździe z Resovią Rzeszów. “Kolejorz” przystępował do tego meczu jako lider Ekstraklasy, który w ostatnim meczu pokonał Śląsk Wrocław (1:0). Gospodarze tego pojedynku natomiast w swoim ostatnim występie nie poradził sobie z Hutnikiem Kraków (2:3).

Rywalizacja w Rzeszowie rozpoczęła się niespodziewanie. W 16. minucie meczu bowiem to Resovia wyszła na prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Maksymilian Hebel, który pokonał Filipa Bednarka. Drugoligowiec bronił szczelnie, przez to liderowi Ekstraklasy nie udało się wyrównać stanu rywalizacji w pierwszej odsłonie. Zatem to rzeszowianie schodzili do szatni na przerwę z jednobramkowym prowadzeniem.

𝐋𝐢𝐝𝐞𝐫 𝐄𝐤𝐬𝐭𝐫𝐚𝐤𝐥𝐚𝐬𝐲 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐠𝐫𝐲𝐰𝐚 𝐳 𝐝𝐫𝐮𝐠𝐨𝐥𝐢𝐠𝐨𝐰𝐜𝐞𝐦❗



𝐌𝐚𝐤𝐬𝐲𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚𝐧 𝐇𝐞𝐛𝐞𝐥 huknął pod poprzeczkę i Resovia sensacyjnie prowadzi z Lechem Poznań.



🔴📲 Oglądaj online ▶️ https://t.co/f23qq1qy0P pic.twitter.com/7t6zHZtMFo — TVP SPORT (@sport_tvppl) September 26, 2024

W drugiej części meczu Lech Poznań robił wszystko, aby odmienić losy spotkania. Ostatecznie jednak Resovia zdołała dowieźć wynik do końca. Zatem już na etapie 1/32 finału Pucharu Polski podopieczni Nielsa Frederiksena pożegnali się z rozgrywkami i to przegrywając z drugoligowym zespołem. Czwartek przyniósł nam ogromną niespodziankę.

Lech Poznań w swoim kolejnym meczu zmierzy się z Koroną Kielce. Resovia Rzeszów natomiast podejmie Olimpię Elbląg.

Resovia Rzeszów – Lech Poznań 1:0

Hebel (16′)

Sprawdź także: Jarosław Królewski wprost o zadłużeniu Wisły, padły konkretne kwoty