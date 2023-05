Według portalu "Legia.Net" Kosta Runjaic podjął decyzję o tym, kto stanie w bramce Legii Warszawa w finałowym starciu z Rakowem Częstochowa. Decyzja zapadła w ostatniej chwili - do końca trwała bowiem narada w sztabie szkoleniowym.

PressFocus Na zdjęciu: Kacper Tobiasz - Legia Warszawa

Kosta Runjaic podjął decyzję, kto będzie bronił dostępu do bramki Legii Warszawa

Wybór padał na Kacpra Tobiasza

Finał Pucharu Polski już dzisiaj na Stadionie Narodowym

Tobiasz zamiast Miszty

Już dzisiaj Legia Warszawa zmierzy się w finale Fortuna Pucharu Polski. Może to być jedyna okazja dla drużyny z Warszawy na zdobycie jakiegokolwiek trofeum w tym sezonie. Sytuacja w lidze wydaje się być już bowiem rozstrzygnięta, a mecz finałowy daje taką możliwość. Dla Kosty Runjaicia może to być najważniejszy mecz w trenerskiej karierze, o czym sam trener mówił przed meczem.

Teraz jednak szkoleniowiec warszawiaków musiał podjąć decyzję o tym, kto stanie w bramce Legii. Jak donosi portal “Legia.Net” decyzja zapadła w ostatniej chwili. W ostatnim tygodniu trenerzy przyglądali się mocno obu bramkarzom, rywalizacja toczyła się do samego końca. Brane pod uwagę były różne aspekty – od gry nogami po obronę rzutów karnych. Z naszych informacji wynika, że ostatecznie zdecydowano o tym, iż między słupkami stanie Tobiasz – pisze “Legia.Net”.

Jeśli tak się stanie, będzie to pierwszy mecz Kacpra Tobiasza w tej edycji Pucharu Polski. Dotychczas we wszystkich spotkaniach bronił Cezary Miszta, było to podyktowane m.in. wymogiem gry młodzieżowca.

