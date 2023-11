Cracovia pokonała Zagłębie Lubin 1:0 w 1/16 finału Pucharu Polski. Awans popularnym Pasom zapewnił Kacper Śmiglewski, który trafił do siatki w 85. minucie. Trener Jacek Zieliński przyznał, że w tym spotkaniu styl gry niezbyt go interesował.

IMAGO / Grzegorz Wajda / ZUMA Wire Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Cracovia pokonała Zagłębie Lubin 1:0 w meczu 1/16 finału Pucharu Polski. Było to jedno z najciekawszych spotkań w tej fazie rozgrywek. Decydującego gola zdobył w 85. minucie Kacper Śmiglewski.

Obie strony bardzo ostrożnie podeszły do tego meczu, próbując zachować przede wszystkim bezpieczeństwo w defensywie. Jacek Zieliński, trener Cracovii, przyznał, że dla niego styl gry nie był najważniejszy.

– Cieszymy się z tego, że jesteśmy w kolejnej rundzie Pucharu Polski. Wygraliśmy mecz z naprawdę mocnym przeciwnikiem. Słowa uznania dla chłopaków za charakter, umiejętności i wolę walki. Nie chcieliśmy dopuścić do dogrywki i to się w końcu opłaciło. Świetne wejście Kacpra Śmiglewskiego, bardzo ładna bramka, także nic tylko się cieszyć. W meczach pucharowych mniej mówi się o stylu, liczy się przede wszystkim awans do następnej rundy. Zadanie wykonane i teraz musimy się dobrze zregenerować przed bardzo ważnym spotkaniem z Górnikiem Zabrze – ocenił szkoleniowiec Pasów.

