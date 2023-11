fot. Imago/Becker Bredel Na zdjęciu: Thomas Mueller

Bayern Monachium odpadł z Pucharu Niemiec po porażce z trzecioligowcem

Po meczu tylko kilku piłkarzy Bawarczyków podziękowało kibicom za doping

Zawiedziony zachowaniem swoich kolegów z drużyny był Thomas Mueller

Piłkarze Bayernu olali swoich kibiców

Bayern Monachium skompromitował się w środowy wieczór, przegrywając z trzecioligowym FC Saarbrucken 1-2 i odpadając z rozgrywek Pucharu Niemiec. W mediach trwa nagonka na piłkarzy oraz Thomasa Tuchela, którzy najprawdopodobniej zbyt bardzo zlekceważyli wyraźnie słabszego rywala.

W swoich kolegów z drużyny uderzył również Thomas Mueller, który po meczu jako jeden z niewielu podszedł pod trybunę kibiców gości i podziękował im za doping. W tej grupie byli także między innymi Joshua Kimmich czy Leroy Sane. Weteran Bawarczyków uważa, że było to zachowanie niedopuszczalne, zwłaszcza po takim blamażu.

– Logicznie rzecz biorąc, kibicom najbardziej zależy na wyniku i meczu. W piłce nożnej można przegrać spotkanie. Muszę się jednak zgodzić z fanami. To nie do przyjęcia, że tylko trzech czy czterech zawodników wie, jak ich szanować. Oni tu byli, jeżdżą na mecze wyjazdowe i nas wspierają. Jedyne, co możesz zrobić, to dać im coś w zamian. Nie chodzi o to, żeby 100 razy klaskać i śpiewać jakieś piosenki, ale o okazanie szacunku. Rozmawialiśmy o tym kiedyś w szatni, następnym razem pokażemy inną twarz. To niedopuszczalne – grzmiał pomocnik Bayernu.

