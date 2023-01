PressFocus Na zdjęciu: Manchester United

Menedżer Manchesteru United, Erik ten Hag, przyznał we wtorek, że jego drużyna ma dobrą okazję do zdobycia pierwszego od 2017 roku trofeum. Czerwone Diabły przygotowują się do półfinałowej rywalizacji w Carabao Cup przeciwko Nottingham Forest.

Manchester United przegrał w niedzielę z Arsenalem

W środę Czerwone Diabły zagrają z Nottingham Forest w półfinale Carabao Cup

United są jedynym angielskim zespołem rywalizującym na czterech frontach

Manchester United coraz bliżej upragnionego pucharu

Ostatnie lata z pewnością nie są zbyt dobrze wspominane przez sympatyków Manchesteru United. Czerwone Diabły na trofeum czekają od sześciu lat. Po puchar sięgnęli ostatni raz w 2017 roku, gdy wygrali Carabao Cup oraz Ligę Europy.

Manchester United poprawił się pod wodzą Ten Hag i są jedyną angielską drużyną, która pozostaje w rywalizacji na czterech frontach w tym sezonie: Premier League, Carabao Cup, Pucharze Anglii i Lidze Europy.

– Właśnie o to chodzi, o zdobywanie trofeów – przyznał Erik ten Hag podczas konferencji prasowej przed spotkaniem z Nottingham Forest. – Mamy dobrą okazję, aby sięgnąć po puchar, ale musimy działać krok po kroku, z meczu na mecz. Przed nami dwa pojedynki z Forest, ale skupiamy się na pierwszym starciu. Nie możemy myśleć, co dalej, bo to tylko rozprasza.

Manchester United ma za sobą niedzielną porażkę z liderem Premier League Arsenalem (2:3). Strata punktów na Emirates mocno pokrzyżowała United szanse na wygranie mistrzostwa Anglii, jednak sprawa w pucharach pozostaje otwarta.

W drugim półfinale Carabao Cup Southampton zmierzy się z Newcastle.

