Znany menedżer na bruku. Stracił posadę po 45 dniach

Działacze Sheffield Wednesday podjęli w poniedziałek zaskakującą dla mediów decyzję o zwolnieniu Tony’ego Pulisa. Menedżer ten pracował w klubie z Championship zaledwie 45 dni.

Pulis dołączył do The Owls w listopadzie. Problem w tym, że w dziesięciu meczach, w których prowadził Sheffield, zanotował tylko jedną wygraną. Działacze angielskiego klubu postanowili podziękować mu za dalszą współpracę po zremisowanym 1:1 meczu z Blackburn Rovers.

– Odkąd zatrudniliśmy Tony’ego nasze wyniki i gra nie uległy poprawie. Zespół nie zmierzał w kierunku, jakiego oczekujemy – powiedział prezes klubu, Dejphon Chansiri. Drużynę tymczasowo prowadzić będzie dotychczasowy trener pierwszego zespołu, Neil Thompson. Nie wiadomo jeszcze kto zostanie następcą Pulisa. We wtorek Sheffield czeka mecz z Middlesbrough.

Sukcesy ze Stoke City

Sheffield Wednesday zajmuje 23. miejsce w tabeli Championship i ma w dorobku 13 punktów. Zespół ten jest kandydatem do spadku do League One.

Tony Pulis to znane nazwisko na angielskim rynku szkoleniowców. Polscy kibice dobrze pamiętają go z czasów, gdy prowadził z powodzeniem Stoke City. Awansował z tym zespołem do angielskiej Premier League. Odszedł w 2013 roku i prowadził potem Crystal Palace, West Brom i Middlesbrough.