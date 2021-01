Zmiany w terminarzu Premier League z powodu koronawirusa

Tottenham Hotspur w najbliższą środę rozegra mecz ligowy z Fulham FC. Pierwotnie w środku tygodnia podopieczni Jose Mourinho mieli zmierzyć się z Aston Villą. Niemniej w ekipie z Villa Park odnotowano nowe przypadki zakażenia na COVID-19, więc ta potyczka nie mogła dojść do skutku.

Tottenham Hotspur ostatecznie zmierzy się w najbliższą środę z Fulham FC. Tym samym rozegrany zostanie zaległy mecz w ramach 16. kolejki Premier League. Ekipa z Craven Cottage jednocześnie swój bój z Chelsea FC rozegra w sobotę, a nie jak pierwotnie planowano w piątek wieczorem. Konfrontacja The Spurs z Fulham ma się rozpocząć o godzinie 21:15. Z kolei sobotnia potyczka podopiecznych Scotta Parkera z The Blues ma się odbyć o godzinie 18:30.

Drużyna z Tottenham Hotspur Stadium plasuje się po rozegraniu 16 spotkań na czwartej pozycji. Zespół Jose Mourinho legitymuje się bilansem 29 punktów na koncie. Z kolei 11 oczek ma Fulham, które zadomowiło się na 18. miejscu.

W roli zdecydowanego faworyta do środowych derbów przystąpi Tottenham. Piłkarze Kogutów wygrali każdy z pięciu ostatnich meczów z Fulham. Po raz ostatni obie ekipy grały ze sobą 20 stycznia 2019 roku, gdy The Spurs wygrali 2:1. Tymczasem zespół The Cottagers po raz ostatni szalę zwycięstwa na swoją stronę w starciu z Tottenhamem przechylił w marcu 2013 roku. Fulham wygrał wówczas 1:0, a jedynego gola strzelił Dymitar Berbatow.

Godne uwagi jest to, że gospodarze środowej potyczki będą chcieli w środowy wieczór wygrać swój drugi ligowy mecz z rzędu. Z kolei ich rywale mają nadzieję na kontynuowanie passy bez porażki, która trwa od 13 grudnia minionego roku. W każdym z czterech ostatnich meczów Fulham notował remis.

Tottenham Remis Fulham 1.52 4.10 6.75 1.52 4.10 6.75 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 30. grudnia 2020 17:04 .



