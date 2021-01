Złe wieści dla Arsenalu. Zespół nadal bez czołowego napastnika

Media donoszą, że Pierre-Emerick Aubameyang nie wróci do składu Arsenalu na szlagierowe spotkanie z Manchesterem United w ten weekend. Napastnik nadal przebywa z ciężko chorą matką.

Gabończyk stracił już z tego powodu dwa poprzednie mecze zespołu Mikela Artety. Wcześniej w tym tygodniu menedżer Kanonierów mówił, że występ Pierre-Emericka Aubameyanga w najbliższym spotkaniu z Manchesterem United stoi pod znakiem zapytania.

– Rozmawiałem z nim wczoraj. Wygląda na to, że sytuacja się nieco poprawiła, ale na razie musimy poczekać. Zobaczymy czy będzie do naszej dyspozycji. Aubameyang to nasz kapitan i jeden z najważniejszych graczy zespołu – powiedział Arteta na konferencji prasowej. – Liczymy na to, że szybko do nas wróci, ale zdajemy sobie sprawę, że przechodzi wraz ze swoją rodziną przez trudny okres. Zarówno jego najbliżsi, jak i sam zawodnik mogą liczyć na nasze wsparcie – dodał.

Aubameyang zamieścił 27 stycznia wpis na Twitterze, gdzie podziękował wszystkim za okazane wsparcie i przekazał, że jego matka ma się już lepiej. TalkSport, powołując się na swoje źródła donosi jednak, że napastnika w ten weekend w składzie Arenalu jeszcze nie będzie.

Mecz Arsenalu z Manchesterem United rozpocznie się w sobotę i 18:30 czasu polskiego. Czerwone Diabły są wiceliderami tabeli Premier League, z kolei Kanonierzy są na 9. miejscu w stawce. Transmisja meczu będzie dostępna na kanale Canal+ Sport 2.

