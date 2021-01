Z meczu Arsenal – Man Utd: transmisja dostępna będzie w polskiej telewizji. Mecz rozegrany zostanie dzisiaj (30 stycznia) o godzinie 18:30. Spotkanie na Emirates Stadium w Londynie odbędzie się w ramach 21. kolejki Premier League. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Arsenal – Man Utd: hit weekendu

Dzisiejsze spotkanie 21. kolejki Premier League to bez wątpienia hit tego weekendu na angielskich boiskach. Bardzo dobrze spisujący się w ostatnich tygodniach Arsenal podejmował będzie u siebie drugi w tabeli Manchester United. Kanonierzy będą chcieli potwierdzić wysoką formę, natomiast Czerwone Diabły zmazać plamę po ostatniej porażce.

Arsenal zajmuje obecnie dopiero dziewiąte miejsce w ligowej tabeli, ale może się pochwalić pięcioma zwycięstwa w sześciu ostatnich kolejkach. W ostatnim meczu, który rozegrany został w mijającym tygodniu drużyna Mikela Artety pokonała na wyjeździe 3:1 Southampton. Teraz teoretycznie czeka ją znacznie trudniejsze zadanie, jakim bez wątpienia będzie konfrontacja z mającym wysokie aspiracje Manchesterem United.

Czerwone Diabły jeszcze niedawno również notowały świetną serię, ale została ona przerwana we wtorek. Sposób na pokonanie podopiecznych Ole Gunnara Solskjaera niespodziewanie znalazła ostatnia drużyna ligowej tabeli – Sheffield United. Szable wygrały 2:1 na Old Trafford i była to ich druga wygrana w tym sezonie.

Bukmacherzy przed sobotnim meczem na Emirates Stadium nieco większe szanse dają gościom z Manchesteru. Więcej o meczu Arsenal – Manchester United, w tym typy bukmacherskie, znajdziecie w naszej obszernej zapowiedzi.

Arsenal – Man Utd: transmisja na żywo w TV

Dzisiejszy pojedynek na Emirates Stadium będzie dostępny w polskiej telewizji. Ze spotkania 21. kolejki Premier League: Arsenal – Man Utd transmisja na żywo będzie dostępna na kanale Canal+ Sport 2. Mecz, który rozpocznie się o godzinie 18:30 skomentują Marcin Rosłoń i Rafał Nahorny.

Arsenal – Manchester United: Transmisja online

Transmisja z sobotniego hitu angielskiej Premier League, które rozegrany zostanie na Emirates Stadium będzie także możliwa do obejrzenia za pośrednictwem internetu. Mecz Arsenal – Man Utd: online na żywo obejrzysz za pośrednictwem usługi “Telewizja przez internet” uruchomionej przez Canal+, dostępnej także na urządzenia mobilnych z systemem Android lub iOS.

To jednak nie wszystko. Możliwość oglądania spotkania możesz również uzyskać poprzez wykupienie dostępu do sportowych kanałów Canal+ na platformie Player.pl.