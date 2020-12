Zaskakujący ruch Man Utd. Przedłużona umowa z niechcianym piłkarzem

Manchester United zdecydował się na przedłużenie o rok kontraktu z Jesse’m Lingardem. Umowa 28-letniego piłkarza będzie obowiązywać do czerwca 2022 roku – informuje Sky Sports.

Dotychczasowy kontrakt Lingarda wygasał latem przyszłego roku, ale Czerwone Diabły miały możliwość jednostronnego przedłużenia go o kolejnych 12 miesięcy. Władze klubu z Old Trafford zdecydowały się na ten krok. Decyzja jest jednak zaskakująca, biorąc pod uwagę fakt, że piłkarz w tym sezonie nie rozegrał ani jednego meczu w Premier League i Lidze Mistrzów, choć został zgłoszony do tych rozgrywek. Na swoim koncie ma jedynie dwa występy w meczach Carabao Cup.

Lingard od dłuższego czasu jest łączony z opuszczeniem Manchesteru United. Latem jego reprezentanci prowadzili rozmowy z kilkoma klubami z Anglii i Europy, ale żaden transfer nie doszedł do skutku. Piłkarz cały czas jest zainteresowany zmianą barw klubowych i jego przedstawiciele liczą, że w styczniu uda znaleźć się mu nowy zespół. Jednym z klubów, z którym w ostatnim czasie prowadzone były rozmowy na temat wypożyczenia jest hiszpański Real Sociedad.

28-letni zawodnik jest wychowankiem Manchesteru United, ale ma na swoim koncie występy także w takich klubach jak Leicester City, Birmingham City, Brighton & Hove Albion czy Derby County. W klubie z Old Trafford wystąpił do tej pory 209 razy, zdobywając 33 bramki i dokładając do tego 20 asyst.