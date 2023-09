IMAGO / Action Plus Na zdjęciu: Youri Tielemans

Youri Tielemans jest sfrustrowany liczbą minut w Aston Villi

Youri Tielemans w letnim okienku transferowym dołączył do Aston Villi z Leicester City w ramach wolnego transferu. Oczekiwania wobec reprezentanta Belgii były ogromne na Villa Park, jednak do tej pory zawodnik nie miał okazji na dłużej zaprezentować się kibicom w nowych barwach.

Po czterech kolejkach Youri Tielemans ma rozegranych zaledwie 94 minuty w nowym zespole na boiskach Premier League. Środkowy pomocnik w jednym z wywiadów przyznał, że jest sfrustrowany małą liczbą minut, a także oznajmił Emery’emu, że chciałby częściej rozpoczynać mecze w wyjściowym składzie.

– Trwająca sytuacja nie jest przyjemna. Powiedziałem Emery’emu, że przyszedłem do Aston Villi żeby grać. Rozumie mnie, ale chwilowo woli grać dwójką pomocników. Luiz i Kamara sprawdzili się w ubiegłym sezonie. Powiedział mi niedawno, że niedługo będziemy grali co chwilę i wtedy będę spędzał więcej czasu na boisku. Wiem, że ta odpowiedź nic mi nie daje. Co jednak mogę zrobić? Kiedy tylko dostanę szansę, będę chciał wykorzystać ją do maksimum. Jak do tej pory jednak tylko raz zagrałem od pierwszych minut – w Lidze Konferencji Europy – powiedział Tielemans.

