Xavi może wrócić do pracy. Jest na celowniku klubu z Premier League

Xavi jest jednym z kandydatów do objęcia zespołu Tottenhamu po Ange Postecoglou, donosi dziennik "The Sun". Hiszpan jest także na liście życzeń Al-Hilal.

Źródło: The Sun

Nicolo Campo / Alam Na zdjęciu: Xavi

Xavi kandydatem do objęcia Tottenhamu

Xavi po odejściu z Barcelony wraz z końcem poprzedniego sezonu nadal pozostaje bez pracy. Wiele jednak wskazuje na to, że najbliższe tygodnie aż do zakończenia obecnej kampanii będą jego ostatnimi na bezrobociu. W ostatnim czasie bowiem coraz więcej mówi się o możliwym powrocie Hiszpana na ławkę trenerską i to w konkretnych klubach.

Według najnowszych informacji przekazanych przez dziennik „The Sun”, Xavi znalazł się na celowniku Tottenhamu, który po sezonie najprawdopodobniej będzie szukał nowego trenera. Wszystko przez fakt, że w rozgrywkach Premier League drużyna Ange Postecoglou dołuje w stawce i spisuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań. Drugim klubem, który widziałby u siebie byłego trenera Barcelony jest Al-Hilal.

45-letni Xavi do tej pory pracował jako pierwszy trener w dwóch klubach. W Al-Sadd zanotował średnią punktową na poziomie 2,20 pkt./mecz w 96 spotkaniach. Z kolei w Dumie Katalonii było 2,07 pkt./mecz w 143 rywalizacjach. Xavi przez praktycznie całą karierę związany był z Barceloną, gdzie rozegrał jako piłkarz 767 spotkań.

