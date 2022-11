fot. PressFocus Na zdjęciu: Wayne Rooney

Sytuacja Cristiano Ronaldo w Manchesterze United jest tematem wielu medialnych dyskusji. Wayne Rooney bierze stronę Erika ten Haga oraz uważa, że Portugalczyk powinien schować dumę do kieszeni i skupić się na treningach.

Cristiano Ronaldo pozostaje w chłodnych relacjach z Erikiem ten Hagiem

Wayne Rooney bierze stronę Manchesteru United i radzi Portugalczykowi skupienie się na treningach

Legendarny napastnik mówi także o potencjalnym transferze Jude Bellinghama

Rooney broni klubu

Od początku sezonu Cristiano Ronaldo jest sfrustrowany rzadkimi występami w wyjściowej jedenastce. Negatywnie wpłynęło to na jego relacje z Erikiem ten Hagiem. W pewnym momencie Holender odsunął nawet napastnika od pierwszego zespołu. Obecnie Portugalczyk gra częściej, choć Manchester United nie jest zadowolony z jego postawy na boisku oraz poza nim. Media przekonują, że do rozstania może dojść już w trakcie styczniowego okienka transferowego.

Zachowanie Ronaldo źle wpływa na atmosferę w szatni. Wayne Rooney bierze stronę klubu i uważa, że legenda Realu Madryt powinna skupić się na treningach.

– To, co Ronaldo robi od początku sezonu, jest nie do zaakceptowania. Widziałem, że Roy Keane go bronił. Ale on przecież by na to nie pozwolił

– Manchester United w tym momencie, podczas próby odbudowy, nie potrzebuje takiego rozproszenia. Cristiano, spuść głowę, pracuj, bądź gotowy do gry, kiedy trener cię potrzebuje. Jeśli tak postąpi, będzie atutem. Jeśli nie – stanie się tylko niepotrzebnym rozproszeniem – mówi Rooney.

Były piłkarz “Czerwonych Diabłów” wypowiedział się także o ewentualnym transferze Jude Bellinghama, który w jego oczach powinien być dla angielskiego giganta priorytetem.

– Mam nadzieję, że on trafi do Manchesteru United. Oni musi się przenieść na Old Trafford. On nie może iść do żadnego Liverpoolu czy Manchesteru City. Musi trafić do United

– Jestem pewien, że to wspaniały gracz ze świetlaną przyszłością. To być może najlepszy zawodnik młodego pokolenia na świecie. Jestem pewien, że United również to wiedzą i mają świadomość, że to wspaniała inwestycja. On naprawdę mógłby zrobić różnice – przekonuje.

Zobacz również: Kolejny menedżer z Premier League zagrożony utratą posady