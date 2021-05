Udany rewanż Liverpoolu. Grał Bednarek

Piłkarze Liverpoolu zrewanżowali się Southampton za porażkę w poprzedniej potyczce. W sobotni wieczór The Reds triumfowali 2:0 na Anfield i awansowali na szóste miejsce w tabeli Premier League. Całe spotkanie w ekipie gości rozegrał Jan Bednarek.

Liverpool przed startem sobotniej potyczki z Southampton, do czwartego Leicester tracił dziewięć punktów. Miał jednak dwa rozegrane mecze mniej oraz wiarę w skuteczną walkę o Ligę Mistrzów.

Wynik sprawą otwartą

Pierwsza połowa była wyrównana, co potwierdzają bardzo zbliżone statystyki. Obie drużyny były aktywne w ofensywie i próbowały objąć prowadzenie. Tak sztuka udała się Liverpoolowi po pół godziny gry. Wówczas Mohamed Salah dośrodkował idealnie do Sadio Mane, który wygrał pojedynek powietrzny. Senegalczyk skierował piłkę do siatki po strzale głową w lewy róg bramki. Southampton do szatni schodziło przegrywając 0:1.

Długo wyczekiwane przełamanie

Drugie 45 minut dostarczyło nam mniej emocji. Liverpool zwiększył przewagę w posiadaniu piłki, ale kreował mniej okazji strzeleckich. Nie potrafił podwyższyć prowadzenia i do końca nie był pewny triumfu. Ten w 90. minucie zapewnił Thiago, który otrzymał futbolówkę od Roberto Firmino i przymierzył w prawy dolny róg bramki. Dla Hiszpana to debiutanckie trafienie dla Liverpoolu w Premier League.