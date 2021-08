Tutaj Kane kosztuje 12,5 miliona. Czym jest Fantasy Premier League?

Nikt tego otwarcie nie przyzna, jednak każdy doskonale o tym wie. Miliony fanów Jej Królewskiej Mości czekają na rozpoczęcie kolejnego sezonu najlepszej ligi świata nie dlatego, że znowu będą mogli śledzić zmagania swoich ulubionych drużyn i zawodników. Ogromną rzeszę sympatyków angielskiej piłki do czerwoności rozpala… gra. Jeżeli chcecie poczuć się jak Pep Guardiola, tyle że z proporcjonalnie mniejszym budżetem i cenami piłkarzy, swoją przygodę z trenerką możecie zacząć już za niecałe dwa tygodnie. Czym jest Fantasy Premier League?

Pierwszy sezon Fantasy Premier League rozpoczął się w 2002 roku, jednak początki gry sięgają lat 60. ubiegłego wieku

Fantasy Premier League to internetowa gra, w której możemy stworzyć własną drużynę złożoną z zawodników angielskiej ekstraklasy

W międzynarodowej rywalizacji regularnie bierze udział około sześciu milionów graczy, którzy walczą nie tylko o jak najwyższe miejsca w klasyfikacji generalnej, ale także mogą dołączać do tworzonych przez siebie mniejszych lig

Główna nagroda jest niezwykle atrakcyjna – tygodniowy pobyt w Wielkiej Brytanii, połączony ze zwiedzaniem i obecnością na dwóch meczach Premier League

Historia Fantasy Premier League

Wszystko zaczęło się w 1963 roku, na długo przed erą Internetu. I to nie od piłki nożnej, a od futbolu amerykańskiego. Will Winkenbach, współwłaściciel drużyny Oakland Raiders, PR-owiec Bill Tunnell Raiders i Scotty Stirling, reporter sportowy Oakland Tribune, założyli Greater Oakland Professional Pigskin Prognosticators League (GOPPPL) i tym samym stworzyli pierwszą grę typu fantasy football. Na Stary Kontynent ta forma rywalizacji zawitała prawie 30 lat później. W 1990 roku Riccardo Albini stworzył we Włoszech Fantacalcio, natomiast rok później Andrew Wainstein w 1991 roku założył Fantasy League Ltd Anglii. Jednak najważniejszą datą jest oficjalny początek oficjalnych rozgrywek Fantasy Premier League – pierwsza odsłona rozpoczęła się wraz ze startem sezonu 2002-03. Udział w premierowej edycji wzięło ponad 76 000 drużyn. Historycznym zwycięzcą okazał się Graeme Haddow, który prowadził drużynę Wee Wullie Winkie FC i zdobył 1940 punktów.

Podstawowe zasady gry

Założenie samej gry jest proste – wybieramy skład złożony z 15 zawodników, których wyniki punktowe w każdej kolejce odpowiadają rzeczywistym boiskowym wyczynom w Premier League. Do dyspozycji mamy 100 milionów funtów, a ceny zawodników są oczywiście proporcjonalne do posiadanych przez nas funduszy. Za usługi Harry’ego Kane’a nie musimy płacić tyle, ile życzy sobie Daniel Levy, a prawie dziesięć razy mniej. Dwóch bramkarzy, pięciu obrońców, pięciu pomocników trzech napastników. W danej kolejce możemy wykorzystać umiejętności jedenastu z nich.

🎉 #FPL returns this month 🎉



What formation are you planning to use for GW1? — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) August 1, 2021

W ciągu sezonu tylko raz mamy możliwość wystawienia do gry całej piętnastki. Tę szansę daje nam jeden z trzech jednorazowych bonusów, tzw. Bench Boost. Pozostałe dwa to Free Hit (na czas jednej kolejki ustawić całkowicie nowy zespół, jednak po jej zakończeniu skład wraca do poprzedniego stanu) i Triple Captain – wybrany przez nas kapitan punktuje nie podwójnie, tak jak podczas każdej serii zmagań, a potrójnie. W całych rozgrywkach dostajemy także dwie dzikie karty (Wild Card), dzięki którym przeprowadzimy nieograniczoną liczbę roszad.

Ceny piłkarzy zmieniają się w zależności od popularności zawodnika na rynku transferowym. Co to oznacza w praktyce? Jeżeli po udanym występie wszyscy zechcą mieć w swojej kadrze Jana Bednarka, może okazać się, że za jego kartę będzie trzeba zapłacić nie podstawową kwotę 4.5 miliona funtów, a o 0.1 miliona więcej. Ta zasada działa także w drugą stronę. W kontekście wszelkich zakupów i sprzedaży warto przyjąć jedną zasadę – spokój. Nie należy działać zbyt pochopnie i wietrzyć szatnię tuż po ostatnim gwizdku zakończonej kolejki.

Most expensive #FPL players at the start of the season:



2021/22 – Salah/ Kane (£12.5m)

2020/21 – Mane/ Salah/ Aubameyang (£12m)

2019/20 – Salah (£12.5m)

2018/19 – Salah (£13m)



Four seasons. One constant. 👑 pic.twitter.com/R2aTiUFCpt — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) July 21, 2021

Dzień meczowy

Przed każdą serią meczów możemy dokonać jednego darmowego transferu, natomiast każdy kolejny kosztuje nas cztery punkty. Swoiste okienko zamyka się na półtorej godziny przed rozpoczęciem pierwszego starcia, a w trakcie rzeczywistej kolejki nie możemy wymieniać zawodników. Przy wyborze podstawowego składu możemy korzystać z szeregu różnych formacji, jednak w każdej z nich musi znaleźć się golkiper, przynajmniej trzech defensorów, dwóch piłkarzy środka pola i napastnik. Tak jak zostało wspomniane wyżej, musimy przyznać jednemu z graczy kapitańską opaskę, dzięki której jego dorobek zostanie podwojony. Jeżeli nasz kapitan nie zagra, bonus przechodzi na jego zastępcę. Absencja któregokolwiek z zawodników to szansa na wejście z ławki rezerwowego o najwyższym priorytecie, jednak oczywiście nie może to zaburzyć zasad wybranego przez nas ustawienia. W skrócie: bramkarz zastępuje bramkarza, a pojawienie się obrońca nie może spowodować, że jedenastka zostanie pozbawiona napastnika.

Most-owned players in #FPL 2021/22 so far…



Mo Salah – 49.8%

Luke Shaw – 44.7%

Bruno Fernandes – 41.3%

Emi Martinez – 39.4%

Jack Grealish – 37.0%

Ivan Toney – 35.6%

Ollie Watkins – 33.4%

DCL – 28.8%

Harry Kane – 28.5%

Robert Sanchez – 27.3%



How many in your GW1 squad? pic.twitter.com/fJNcEdAouh — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) July 17, 2021

Jak wygląda punktacja? Poniżej przedstawiamy tabelę:

Mniej niż 60 minut na boisku 1 Minimum 60 minut na boisku 2 Gol bramkarza lub obrońcy 6 Gol pomocnika 5 Gol napastnika 4 Asysta przy golu 3 Czyste konto bramkarza lub obrońcy 4 Czyste konto pomocnika 1 Każde trzy obronione strzały przez bramkarza 1 Obroniony rzut karny 5 Niewykorzystany rzut karny -2 Bonus dla najlepszych zawodników meczu 1-3 Każde 2 bramki stracone przez bramkarza lub obrońcę -1 Żółta kartka -1 Czerwona kartka -3 Trafienie samobójcze -2

Kolejna edycja Fantasy Premier League rusza wraz ze startem sezonu 2021/22 angielskiej ekstraklasy. Jednak nie warto zostawiać ustalania składu na ostatnią chwilę – już teraz możecie dołączyć do gry i zdecydować, kto znajdzie się w waszej kadrze. Przed rozpoczęciem sezonu przyjrzymy się jeszcze kilku ważnym aspektom gry i zastanowimy się, na których piłkarzy warto zwrócić uwagę.