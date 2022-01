Pressfocus Na zdjęciu: Thomas Tuchel

Chelsea zawiodła całkowicie i zasłużenie przegrała z Manchesterem City w 22. kolejce Premier League. Powody klęski po meczu wytłumaczył Thomas Tuchel.

Thomas Tuchel zabrał głos po meczu z Manchesterem City

Według Niemca jego drużyna przegrała przez indywidualne błędy

Opiekun triumfatora Ligi Mistrzów dodał, że londyńczycy stwarzali za mało sytuacji

Chelsea nie zagroziła mistrzowi Anglii

Piłkarze Chelsea przed sobotnim meczem z Manchester City do zespołu Pepa Guardioli tracili już dziesięć punktów. The Blues musieli zmniejszyć dystans, aby wciąż marzyć o mistrzostwie Anglii. Tymczasem bezbarwni londyńczycy przegrali 0:1. Co o tym pojedynku myśli ich trener?

– Myślę, że przegraliśmy przez indywidualne błędy w jednej konkretnej sytuacji. W kwestii nastawienia, poświęcenia oraz roztropności w obronie, jestem zadowolony z występu chłopaków. Nie dopuściliśmy przeciwników do zbyt wielu dogodnych sytuacji, ograniczyliśmy ich liczbę do minimum. Trzymaliśmy zagrożenie z dala od bramki – powiedział Thomas Tuchel.

– Jakość Kevina De Bruyne zrobiła różnicę. Brakowało nam w ofensywie właśnie takiego zachowania, jakie on zaprezentował. Nie udało się nam zdobyć bramki i wprowadzić zamieszania w ich grę – przyznał opiekun Chelsea.

– Stworzyliśmy zbyt mało szans na dogodne piłki. Nasze poruszanie się, podania, wyczucie czasu i precyzja były na zbyt niskim poziomie, żeby wypracować okazje bramkowe. W trakcie pierwszej połowy, osiem czy dziewięć razy wychodziliśmy z własnej części boiska, a mimo to nie zaliczyliśmy żadnego kontaktu z piłką w polu karnym rywala. Wobec tego jestem krytyczny – zdradził szkoleniowiec The Blues.

Czytaj także: Man City – Chelsea: cudowny gol De Bruyne dał zwycięstwo The Citizens