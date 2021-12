PressFocus Na zdjęciu: Thomas Tuchel

Ostatnio Juergen Klopp powiedział, że Liverpool będzie na rynku poszukiwać pośród graczy zaszczepionych. Thomas Tuchel w kontrze do tego stwierdzenia wyznał, że według niego nie można zmuszać ludzi do szczepienia się, choć niechętni muszą później brać odpowiedzialność za swoje wybory.

Ostatnio pojawiła się opinia, że szczepienie dla piłkarzy powinno być obowiązkowe

Miało to związek z licznymi przypadkami koronawirusa pośród klubów Premier League; z taką opinią zgadzali się, m.in., Steven Gerrard czy Juergen Klopp

Thomas Tuchel uważa jednak, że nie powinno się do tego nikogo zmuszać

Tuchel: szczepienie się to wybór, nie można do tego zmuszać

Ostatnio Juergen Klopp powiedział wprost, że to, czy dany zawodnik jest zaszczepiony, czy też nie, będzie istotne w procesie transferu do Liverpoolu. W podobnym tonie wypowiadał się Steven Gerrard. Według tych szkoleniowców, szczepienie się przeciwko Covid-19 powinno być obowiązkowe dla piłkarzy. W kontrze do tych opinii sprawę skomentował Thomas Tuchel.

– Oczywiście, że to [absencje spowodowane zakażeniem – przyp. PP] problem. Ale to nie tak, że tylko nasi niezaszczepieni gracze zostali zakażeni. Mamy zaszczepionych piłkarzy, którzy uzyskali pozytywny wynik testu. Nie chcę mieszać się w wytykanie palcami i polowanie na niezaszczepionych. Jest to wybór, którego trzeba dokonać. Musisz żyć z konsekwencjami. Nie możemy jednak przymuszać do szczepionek – uważa niemiecki trener Chelsea. – Nie zmienię mojej opinii na ten temat. I nie jestem odpowiednią osobą do komentarzy w tej kwestii. Spytajcie o to ekspertów, a my rozmawiajmy o piłce nożnej – dodał.

Aż siedmiu zawodników The Blues nie może wziąć udziału w środowym meczu Pucharu Ligi z Brentfordem. Początek starcia już o godzinie 20:45.

