To byłby jeden z najgłośniejszych transferów letniego okna transferowego. Zdaniem Daily Mail działacze Arsenalu chcieliby pozyskać z Manchesteru City Raheema Sterlinga. W ostatnich tygodniach piłkarz ten stracił miejsce w wyjściowym składzie u menedżera Pepa Guardioli.

Manchester City jest gotowy wysłuchać ofert za Raheema Sterlinga po zakończeniu sezonu.

Arsenal myśli o poważnych wzmocnieniach przed nowym sezonem. Sterlinga doskonale zna menedżer Mikel Arteta.

Oprócz Sterlinga Manchester City jest gotowy pożegnać latem Riyada Mahreza.

Zdaniem Daily Mail Raheem Sterling znajduje się na liście zawodników, z którymi Manchester City jest gotowy latem się rozstać. Prócz niego do innego klubu przenieść może się podobno Riyad Mahrez. Chrapkę na tego pierwszego ma Arsenal, który po kolejnym nieudanym sezonie Premier League myśli o wzmocnieniach.

26-letni Raheem Sterling jest rozczarowany faktem, że nie grał tak dużo jakby tego oczekiwał. Na końcowym etapie sezonu stracił na dobre miejsce w składzie zespołu dowodzonego przez Pepa Guardiolę.

W Arsenalu miałby pewny skład

Tym, co miałoby przekonać Sterlinga do przenosin do Arsenalu jest osoba menedżera Mikela Artety. Obaj bardzo dobrze się znają i darzą dużą sympatią. Ponadto w Arsenalu zawodnik ten byłby wiodącą postacią i nie musiałby walczyć o wyjściowy skład.

Obecny kontrakt 26-letniego gracza wygasa w czerwcu 2023 roku. Oznacza to, że Kanonierzy musieliby za niego zapłacić. Portal Transfermarkt wycenia Sterlinga na 90 milionów euro. Pewne jest jednak to, że The Citizens nie oczekiwaliby tak dużych pieniędzy. W 2015 roku kupili go z Liverpoolu. Płacili wówczas 63 mln euro.

W tym sezonie Sterling rozegrał łącznie 48 meczów w tym 31 w Premier League. Zdobył łącznie 14 goli i zanotował 12 asyst.

Zobacz także: Szokujące wydatki Manchesteru City