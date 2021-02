Thiago nie radzi sobie z angielską piłką

Liverpool znalazł się w ogromnym kryzysie. Po sobotniej porażce z Leicester (1:3), Jurgen Klopp ze łzami w oczach stwierdził, że obrona tytułu jest już niemożliwa. Na dodatek, Thiago, który został sprowadzony w letnim okienku transferowym jest bez formy i popełnia rażące błędy, kosztujące The Reds utratę cennych punktów.

Thiago, jeden z symboli kryzysu Liverpoolu

W Bayernie Monachium był nieodłącznym elementem każdej układanki Hansiego Flicka. Postanowił zmienić otoczenie, kiedy w Bawarii zdobył wszystko co możliwe. Teraz gołym okiem widać, że Thiago od kiedy doznał kontuzji kolana, nie może odzyskać optymalnej formy. Po ponad dwumiesięcznej absencji wrócił do gry, jednak z nim w składzie Liverpool zdobył tylko osiem punktów na 27 możliwych. Jest to najgorsza seria The Reds pod wodzą Kloppa. W dodatku, 29-latek w dużej mierze przyczynił się do straty prowadzenia podczas rywalizacji z Leicester. To właśnie po jego faulu na skraju pola karnego, kilka chwil później James Madison wyrównał sprytnym strzałem z rzutu wolnego.

Czynników złej dyspozycji jest jeszcze więcej

Chociaż inni gracze, tacy jak Alisson Becker, czy wypożyczony z Schalke, Ozan Kabak również popełnili rażące błędy, to Thiago otrzymał najgorszą notę ze wszystkich. Według „Liverpool Echo”, Hiszpan nie angażował się w walkę o piłkę w defensywie oraz brakowało mu odpowiedniej dynamiki w ataku pozycyjnym. 29-latek rozegrał w tym sezonie 13 meczy we wszystkich rozgrywkach, w których ani razu nie trafił do siatki rywala i do tej pory nie ma na swoim koncie żadnej asysty. Liverpool potrzebuje teraz każdego punktu, aby utrzymać miejsce w pierwszej czwórce i zagrać w Lidze Mistrzów w następnym sezonie.

Czas pokazać klasę

Dwa lata temu Liverpool sięgnął po puchar Champions League. Ten sezon pokazał nam, jak ważny dla całej drużyny jest Virgil van Dijk, który odpowiadał za spokój w defensywie. Nieustanne problemy kadrowe wymusiły na Jurgenie Kloppie niecodziennych rozwiązań. Ciągłe roszady w obronie i w drugiej linii odcisnęły piętno na wynikach, ale powiedzmy sobie szczerze, mogło być jeszcze gorzej. Czas chociaż na chwilę zapomnieć o Premier League. W najbliższy wtorek The Reds zagrają na wyjeździe z RB Lipsk. Starcie w ramach 1/8 finału jest znakomitą szansą do odbudowy morali wraz z powrotem na zwycięską ścieżkę.