Ten Hag zostanie zwolniony? Piłkarze Manchesteru United już wiedzą

Manchester United rozważa zwolnienie Erika ten Haga. Piłkarze klubu z Old Trafford spodziewają się odejścia menedżera - donosi "Daily Mail".

fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Piłkarze Manchesteru United spodziewają się zwolnienia

Erik ten Hag zaczął swój trzeci sezon na Old Trafford. Debiutancki był w jego wykonaniu naprawdę obiecujący, natomiast poprzedni już nie ułożył się po myśli władz klubu. Manchester United sięgnął po trofeum, ale w Premier League radził sobie bardzo słabo i nie awansował nawet do Ligi Mistrzów. Tego lata wydano na wzmocnienia bardzo duże pieniądze, aby pomóc Holendrowi w dołączeniu do ścisłej ligowej czołówki.

W sześciu ligowych meczach obecnej kampanii Manchester United wygrał tylko dwa razy, a porażka 0-3 z Tottenhamem z minionego weekendu przyczyniła się do ponownych, poważnych rozważań na temat przyszłości ten Haga. Klub zdaje się wciąż wspierać swojego menedżera, ale najbliższe dwa mecze mają być dla niego decydujące. Jeśli Czerwone Diabły nie zwyciężą, wówczas może pożegnać się z pracą.

Atmosfera na Old Trafford nie jest wymarzona. Media rozpisują się na temat rzekomych konfliktów w szatni i słabych relacji na linii trener – piłkarze. “Daily Mail” donosi z kolei, że zawodnicy Manchesteru United są przekonani, że ten Hag zostanie zwolniony.

🚨 Manchester United's players expect Erik ten Hag to be sacked.



(Source: @MailSport) pic.twitter.com/Gzvsj37Kqj — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 1, 2024

Jeśli faktycznie dojdzie do pożegnania ten Haga, jego rolę może tymczasowo przejąć Ruud van Nistelrooy. Z Manchesterem United łączeni są ponadto tacy szkoleniowcy, jak Thomas Tuchel, Graham Potter czy Gareth Southgate. Cała trójka pozostaje bez pracy.