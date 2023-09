fot. Imago/Ian Stephen Na zdjęciu: Martin Odegaard

Martin Odegaard podpisał nowy kontrakt z Arsenalem

Będzie on obowiązywał do połowy 2028 roku

Norweg stał się tym samym najlepiej opłacanym graczem Kanonierów

Londyńczycy zatrzymują swojego gwiazdora

Martin Odegaard dołączył do Arsenalu w styczniu 2021 roku. Najpierw w ramach kilkumiesięcznego wypożyczenia, zaś latem przeniósł się na Emirates Stadium na stałe. Londyńczycy zapłacili Realowi Madryt 35 milionów euro, wiążąc z norweskim pomocnikiem wielkie nadzieje.

W minionym sezonie Odegaard spisywał się fantastycznie, prowadząc zespół do wicemistrzostwa Anglii i pomagając w powrocie do Ligi Mistrzów. Widząc jego umiejętności przywódcze, Mikel Arteta uczynił go kapitanem Kanonierów. Obecną kampanię Odegaard również rozpoczął imponująco, strzelając trzy bramki w pierwszych siedmiu spotkaniach we wszystkich rozgrywkach.

W pewnym momencie dla Arsenalu kluczowe stało się zatrzymanie swojego gwiazdora. Rozpoczęły się negocjacje, które szybko zwieńczyły się porozumieniem. Odegaard świetnie czuje się w Londynie i nie zamierza zmieniać otoczenia. W piątek klub poinformował o przedłużeniu umowy z Norwegiem do połowy 2028 roku. 24-latek stał się najlepiej opłacanym zawodnikiem Arsenalu.

"I've found a place that feels like home." — Arsenal (@Arsenal) September 22, 2023

