Solskjaer buduje Pogbę. “Niesamowity występ”

Występ francuskiego pomocnika uszczęśliwił Ole Gunnara Solskjaera, który pochwalił go na konferencji pomeczowej.

Ostatnie tygodnie były dla Paula Pogby skomplikowane. Wracał do zdrowia po kontuzji, a w międzyczasie jego agent wyznał, że 27-latek zechce niebawem zmienić klub. Wywołało to falę niechęci kibiców oraz ekspertów do pomocnika. Ten odciął się od spekulacji, zapewniając, że jest “na 1000% skoncentrowany na tu i teraz”. Co, oczywiście, wcale nie znaczy, że w najbliższej przyszłości nie odejdzie z Old Trafford.

Solskjaer jednak regularnie daje Francuzowi minuty, szukając idealnego połączenia Pogby z Bruno Fernandesem. W czwartkowym spotkaniu Manchesteru United z Sheffield United (3:2), mistrz świata zaliczył świetny występ.

– Oczywiście, że wiemy, o sile Pogby w powietrzu – rozpoczął Solskjaer. – Wiedzieliśmy, że będzie dla nas ważny. Wygrał niemal wszystkie główki. Jego wizja, kreatywność… Paul świetnie zareagował na boisku na wielką pracę, którą wykonuje. Jest zdrowy i w formie. Wspaniały występ ­– chwalił podopiecznego Norweg.

Niewykluczone, że to strategia trenera oraz klubu, by zatrzymać u siebie pomocnika.

W dalszej części konferencji Solskjaer wypowiedział się też na temat ofensywnego trio. Z Sheffield Marcus Rashford zdobył dwa gole, przełamał się też Anthony Martial. Mason Greenwood był natomiast ostatnim z graczy Czerwonych diabłów, który zaliczył co najmniej kilka uderzeń.

– Nie sądzę, by kluczem było dawanie im czasu na boisku. Kluczem jest, by dawali dobre występy. Potrzebujemy ich, by zaczęli razem zdobywać gole ­– orzekł trener Manchesteru United.

Czerwone diabły po raz kolejny musiały gonić wynik na wyjeździe po fatalnym błędzie Deana Hendersona. Solskjaer nie uważa jednak tego trendu za alarmujący.

– Nie jestem sfrustrowany. Zdobyliśmy trzy punkty w trudnym meczu, na niełatwym terenie. Nie oczekiwałem komfortowego zwycięstwa. Gole, które zdobyliśmy były świetne. Musisz zaakceptować, że rywal ma środki, by cię skrzywdzić – zakończył Norweg.

Dzięki zwycięstwu Manchester United wskoczył na szóste miejsce w tabeli. W niedzielę podopieczni Solskjaera podejmą u siebie Leeds United z Mateuszem Klichem w składzie.