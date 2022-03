Pressfocus Na zdjęciu: Louis van Gaal

Erik ten Hag łączony jest z pracą w Manchesterze United. Wybór tego klubu swojemu rodakowi odradził Louis van Gaal, selekcjoner Holandii.

Manchester United chce zatrudnić Erika ten Haga

Zdaniem Luisa van Gaala, trener Ajaxu nie powinien przenosić się na Old Trafford

Selekcjoner Holandii określił angielski klub mianem komercyjnego

Były trener Man United ma jasne stanowisko

W kalendarzu dopiero marzec, co oznacza, że kluby piłkarskie wciąż rywalizują o różne trofea. Szans na wygranie żadnego pucharu nie ma już natomiast Manchester United. Sytuacja ta wywołuje sporą frustrację na Old Trafford.

Czerwone Diabły poszukują szkoleniowca, który sprawiłby, że zespół ponownie walczyłby o zwycięstwo w najważniejszych rozgrywkach. Z pracą na Old Trafford łączono wielu trenerów. Aktualnie największe szanse ma prawdopodobnie Erik ten Hag, który radzi sobie świetnie w Ajaxie. Jego podopieczni zajmują pierwsze miejsce w lidze oraz mogą wygrać krajowy puchar.

Według brytyjskich mediów ten Hag jest zainteresowany trenowaniem Manchesteru United. Podjęcie pracy na Old Trafford swojemu rodakowi odradza Louis van Gaal, czyli aktualny selekcjoner reprezentacji Holandii, a w przeszłości szkoleniowiec Czerwonych Diabłów. Z angielskim zespołem wygrał on Puchar Anglii.

– Myślę, że Erik ten Hag jest świetnym trenerem. A świetny trener jest zawsze dobry dla Manchesteru United. Ale Manchester United to klub komercyjny. To trudne wybory dla trenera. Lepiej idź do klubu piłkarskiego. Nie zamierzam kierować jego karierą. Potem sam do mnie dzwoni, bo czasem rozmawiamy ze sobą. Ale powinien wybrać klub piłkarski, a nie komercyjny – powiedział van Gaal.

