Zwrot w konflikcie Sancho vs Manchester United? Gest gracza

IMAGO / Sebastian Frej Na zdjęciu: Jadon Sancho

Przed przerwą reprezentacyjną wybuchł konflikt pomiędzy Erikiem ten Hagiem a Jadonem Sancho

Anglik skierował w swojego trenera post w mediach społecznościowych, w którym nie przebierał w słowach

Media sugerowały, że zakopanie topora wojennego jest niemożliwe. We wtorek, jednak, piłkarz usunął wspomniany post. Wygląda zatem na to, że spróbuje odnowić swoje relacje ze szkoleniowcem i klubem

Sancho usunął post skierowany w ten Haga. Czy to wystarczy?

Na początku września Jadon Sancho nie znalazł się w kadrze Manchesteru United na starcie z Arsenalem (1:3). Na konferencji pomeczowej Erik ten Hag powiedział wprost, że jego podopieczny swoją postawą na treningach nie dał podstaw do powołania. Skrzydłowy zareagował mocnym postem w mediach społecznościowych, w którym nazwał swojego trenera kłamcą.

Angielskie media przekonywały, że tego konfliktu nie uda się rozwiązać bez ofiar. Wydawało się pewne, że Sancho niebawem opuści Manchester United. We wtorek, jednak, 23-latek usunął wspomniany post. Można to rozumieć jako wyciągnięcie ręki w kierunku klubu i ten Haga. Pytanie brzmi: czy to wystarczy, by zakopać topór wojenny?

Jadon Sancho has deleted comments made in response to Erik ten Hag 🚨🔴 pic.twitter.com/Mw5U4imaDf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 12, 2023

Sancho, jak dotąd, w tym sezonie rozegrał 76 minut w trzech meczach Premier League. Nie udało mu się w tym czasie zanotować bramki czy asysty.

