PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Salah może odejść, ale na pewno nie tutaj

Gdzie w przyszłym sezonie zagra Mohamed Salah? Reprezentant Egiptu w tej chwili jest związany z Liverpoolem, jednak jego umowa z The Reds wygasa 30 czerwca 2025 roku. Aktualnie obie strony są dalekie od porozumienia – chociaż napastnik wyraźnie sugeruje, że chce kontynuować karierę na Anfield Road, klub ciągle zwleka podjęciem negocjacji. Wobec wspomnianych komplikacji z otoczeniem 32-latka kontaktują się kolejni zainteresowani.

Wideo: Liverpool – sezon 2024/25

Salah ma oferty przede wszystkim z ekip rywalizujących w Saudi Pro League. W grę wchodzi także przeprowadzka do Paryża i gra dla Paris Saint-Germain, czy przenosiny do Hiszpanii i występy dla Barcelony. Rudy Galetti przekonuje, że Egipcjanin obecnie nie rozważa odejścia do Arabii Saudyjskiej – interesuje go wyłącznie pozostanie w Europie. To oznacza, że Al Ittihad w tej chwili może obejść się smakiem.

W wyścigu o podpis Salaha pozostają PSG, Barcelona i przede wszystkim Liverpool. Gianluca Di Marzio jest przekonany, że 32-latek niedługo osiągnie porozumienie z włodarzami The Reds i podpisze nową umowę, która oczywiście zapewni mu stosowną podwyżkę. Podopieczni Arne Slota walczą o mistrzostwo Anglii, a rozwiązanie sytuacji kontraktowej jednej z gwiazd z pewnością ułatwiłoby funkcjonowanie całego klubu.