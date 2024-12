fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah i Virgil van Dijk

Liverpool przedłuży kontrakty gwiazd. Jedną zapewne straci

Liverpool radzi sobie w tym sezonie znakomicie. Arne Slot skutecznie zastąpił na Anfield Juergena Kloppa. Jego drużyna wyrosła na faworyta w wyścigu o mistrzostwo Anglii oraz Ligę Mistrzów. Olbrzymia w tym zasługa dwóch liderów – Virgila van Dijka oraz Mohameda Salaha. Obie gwiazdy prezentują się znakomicie, choć ich przyszłość nie jest jeszcze przesądzona. Zarówno Holender, jak i Egipcjanin, są związani z Liverpoolem umowami tylko do końca sezonu 2024/2025.

W szczególności sytuacja Salaha jest głośnym tematem medialnych dyskusji. Niedawno udzielił on wypowiedzi, w której zasygnalizował swój żal, gdyż nie otrzymał jeszcze ani jednej konkretnej propozycji przedłużenia umowy. Liverpool długo się wahał, gdyż jego pensja jest poważnym obciążeniem finansowym. “Football Insider” ujawnił, że ostatecznie zdecydowano się zatrzymać obu piłkarzy na Anfield.

Van Dijk i Salah chcą kontynuować kariery w Liverpoolu, więc niebawem powinni przedłużyć swoje wygasające kontrakty. The Reds uznali, że jest to korzystniejsze rozwiązanie, gdyż zastąpienie ich piłkarzami o tej samej lub podobnej jakości wydaje się wręcz niemożliwe. Poziom sportowy przeważył nad kwestiami finansowymi.

Coraz więcej wskazuje natomiast na to, że z zespołem pożegna się Trent Alexander-Arnold. Do tej pory odrzucił wszystkie oferty przedstawione przez Liverpool. W grę wchodzi bowiem hitowa przeprowadzka do Realu Madryt.