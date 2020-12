Salah uratował Liverpool w końcówce

Starcie w ramach 12. kolejki pomiędzy Fulham i Liverpoolem zakończyło się remisem 1:1 (1:0). Gospodarze, dzięki szybko strzelonym golu z całych sił długo bronili korzystnego rezultatu. The Reds doprowadzili do wyrównania dopiero po rzucie karnym, choć wcześniej zmarnowali wiele dogodnych sytuacji.

Początek w wykonaniu The Cottagers był imponujący. Podopieczni Parkera świetnie rozpoczęli zawody w Londynie. Gospodarze w żaden sposób nie przestraszyli się piłkarzy z Anfield. Zaraz po rozpoczęciu gry, bliski strzelenia bramki był Ivan Cavaleiro. Niestety 27-latek w indywidualnej akcji nie zdołał pokonać golkipera The Reds. Gorąco ponownie zrobiło się w 17. minucie, gdy napastnik gospodarzy upadł na murawę po starciu z jednym z obrońców Liverpoolu. Arbiter skorzystał z pomocy VAR i po chwili nakazał grać piłkarzom dalej, gdyż powtórki rozwiały jego wszelkie wątpliwości o możliwym podyktowaniu jedenastki. Jednak w ofensywie groźniejsi byli Biali. Fulham objęło prowadzenie, dzięki znakomitemu uderzeniu Bobbiego. Reprezentant Jamajki popisał się mocnym strzałem ze skraju szesnastki i trafił do siatki, pakując futbolówkę tuż przy prawym słupku.

Gracze Jurgena Kloppa zaczęli stwarzać dogodniejsze sytuacje dopiero przed przerwą. Najpierw Sadio Mane postraszył rywali główką, ale piłka przeleciała tuż nad poprzecką. Chwilę później stuprocentową szansę zmarnował Mohamed Salah. Egipcjanin nie trafił nawet w światło bramki, choć miał sporo wolnego miejsca i czasu, aby doprowadzić do remisu.

W drugiej odsłonie gra toczyła się pod dyktando The Reds. Liverpool wciąż napierał na rywala, ale ten znakomicie bronił dostępu do własnej bramki. Również między słupkami na straży stał Alphonse Areola. Francuz nie raz uratował swój zespół przed utratą prowadzenia. Skapitulował dopiero po rzucie karnym w 80. minucie. Piłkę ręką w polu karnym zagrał Aboubakar Kamara. Do jedenastki podszedł Salah, który miał sporo szczęścia. Jego uderzenie w sam środek bramki o mały włos zatrzymałby golkiper gospodarzy. Do ostatnich minut nie byliśmy pewni, jak zakończy się to widowisko. Ostatecznie Liverpool nie zdołał zdobyć kompletu punktów, choć rywal z dolnej części tabeli postawił na własnym terenie twarde warunki.