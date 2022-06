Salah ogłosił chęć zdobycia Złotej Piłki. “Jeden z głównych celów”

fot. PressFocus Na zdjęciu: Mohamed Salah

Mohamed Salah to w powszechnej opinii jeden z najlepszych piłkarzy świata. Reprezentant Egiptu udzielił ostatnio wywiadu France Football, w którym nie ukrywał, że jego celem jest wygranie Złotej Piłki.

Mohamed Salah jest jednym z pretendentów do wygrania Złotej Piłki za 2022 rok

Egipcjanin przyznał w rozmowie z France Football, że zależy mu na wygraniu prestiżowej nagrody

29-latek zajął siódme miejsce w znanym plebiscycie za 2021 rok

Salah jasno postawił sprawię

Mohamed Salah broni aktualnie barw Liverpoolu. W ostatni sezonie zawodnik wraz z ekipą z Anfield Road musiał uznać wyższość Man City w Premier League. Tymczasem w finale Ligi Mistrzów angielski team przegrał z Realem Madryt. Egipcjanin ma jednak nadzieję, że więcej szczęścia będzie miał w kontekście wygrania prestiżowej indywidualnej nagrody.

– Nie przeczę, chcę być uznawany za najlepszego piłkarza na świecie. A Złota Piłka to jeden z moich głównych celów. Jeśli uda mi się to osiągnąć, będę chciał to powtórzyć. Ten głód pochodzi z głębi, nie potrzebuję trenera ani nikogo, żeby go zaspokoić – powiedział Salah w rozmowie z France Football.

– Nie będę ukrywał, byłem rozczarowany siódmym miejscem w 2021 roku. Ostatnia porażka przeciwko Realowi na pewno musi być traktowana jako minus w moim przypadku, ale ja ogólnie dobrze się prezentowałem. Jedna porażka, nie może negować wszystkiego, co osiągnąłem w ciągu kilku miesięcy. Pozostaje czekać na głosowanie jury – kontynuował piłkarz.

– Jeśli nie uda mi się wygrać Złotej Piłki w 2022 roku, to będę robił, co w mojej mocy, aby osiągnąć ten cel w przyszłym roku. Taka nagroda przyznana Egipcjaninowi miałaby ogromny wpływ na Bliski Wschód, a także Afrykę. Setki milionów ludzi w tych miejscach uświadomiłoby sobie, że można osiągnąć najbardziej niezwykłe rzeczy – zaznaczył zawodnik The Reds.

– Ludzie mogliby wychodzić z założenia, że skoro mi się udało odnieść sukces, to nie ma rzeczy niemożliwych. Mogę sobie tylko wyobrazić reakcję moich rodaków, gdybym przyjechał do Egiptu ze Złotą Piłką – podsumował z uśmiechem Salah.

29-letni zawodnik wystąpił w ostatniej kampanii łącznie w 51 spotkaniach, w których strzelił 31 goli i zaliczył 16 asyst. Salah ma umowę ważną z Liverpoolem do końca czerwca 2023 roku. Rynkowa wartość zawodnika wynosi 100 milionów euro.

Czytaj więcej: Liverpool coraz bliżej rekordowego transferu