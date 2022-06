PressFocus Na zdjęciu: Darwin Nunez w pojedynku z Ibrahimą Konate

Jak donosi The Athletic, Liverpool osiągnął już porozumienie z Darwinem Nunezem. Teraz wszystko pozostaje w rękach Benfiki, ale wszystko zmierza ku jednemu z największych transferów nadchodzącego okienka.

Liverpool doszedł do porozumienia w sprawie indywidualnego kontraktu z Darwinem Nunezem

Oferta The Reds dla Benfiki wynosi około 80 milionów euro kwoty podstawowej i dodatkowych 20 milionów w bonusach

Choć Manchester United próbuje przelicytować swych wielkich rywali, wszystko wskazuje na to, że utalentowany Urugwajczyk tego lata trafi na Anfield Road

Nunez porozumiał się z Liverpoolem, pozostają negocjacje klubów

Wszystko wskazuje na to, że zbliżamy się do ogłoszenia kolejnego wielkiego transferu tego lata. Jak bowiem donosi The Athletic, Darwin Nunez ustalił warunki indywidualnego kontraktu z Liverpoolem. Według nieoficjalnych źródeł, Urugwajczyk może liczyć na zarobki rzędu sześciu milionów euro rocznie. Tyle samo na Anfield Road inkasuje Sadio Mane. Nad Mersey wierzą, że 22-latek będzie w stanie wejść w buty Senegalczyka i zagwarantuje drużynie sporo goli. Mane jest już po słowie z Bayernem Monachium, a w Liverpoolu nie chcieli pozwolić mu na odejście, dopóki nie znajdą następcy.

Pozostają jeszcze negocjacje między klubami, ale obie strony są blisko porozumienia. Co prawda Benfica odrzuciła pierwszą ofertę, opiewającą na 70 milionów euro, ale na drugą patrzy już przychylniej. Lizbończycy mieliby otrzymać 80 milionów euro kwoty podstawowej, a do tego kolejne 20 w bonusach. Jeżeli transakcja dojdzie do skutku, Urugwajczyk zostanie najdroższym nabytkiem w historii klubu. Mimo tego, że Manchester United próbował w tym tygodniu pokrzyżować szyki swoim wielkim rywalom, zdaje się, że Czerwone Diabły nie mają szans. Napastnikowi zależy bowiem wyłącznie na grze w Lidze Mistrzów. Doświadczy tego na Anfield Road, ale nie na Old Trafford – przynajmniej w nadchodzącym sezonie.

Darwin Nunez rozegrał spektakularną kampanię 2021/2022. W 41 meczach we wszystkich rozgrywkach strzelił aż 34 gole. Do tego dołożył cztery asysty w lidze portugalskiej.

