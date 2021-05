Mohamed Salah ma kontrakt wiążący go z Liverpoolem do czerwca 2023 roku. Egipcjanin zasugerował, że nikt z klubu nie kontaktował się z nim w sprawie przedłużenia umowy.

Salah nie jest pewny pozostania w Liverpoolu

Teoretycznie The Reds nie mają się, czym martwić. Kontrakt Mohameda Salaha z klubem znad Mersey obowiązuje do końca czerwca 2023 roku. Nie jest jednak tajemnicą, że Egipcjanin pozostaje łakomym kąskiem dla Realu Madryt czy Barcelony. Sam zawodnik nieraz dawał do zrozumienia, że bardzo ceni sobie hiszpańską ligę.

Kibice oczekują jednak, że 28-letni napastnik niebawem przedłuży swoją umowę z Liverpoolem. Sam zawodnik poinformował jednak, że na ten moment nie rozpoczął nawet rozmów z klubem znad Mersey.

– Nikt z klubu nie rozmawiał jeszcze ze mną na temat nowego kontraktu, więc niewiele mogę powiedzieć na ten temat­ – powiedział Egipcjanin w rozmowie ze Sky Sports.

Jeszcze w styczniu Salah zapewniał, że wiąże swoją przyszłość z Liverpoolem i chce kontynuować pobijanie rekordów w czerwonej koszulce.

– Jestem w stu procentach skupiony na dalszym zdobywaniu trofeów z klubem. Mówiłem już, że chcę jeszcze raz wygrać Premier League i Ligę Mistrzów. Zwyciężanie jest fantastyczne. Staram się robić to znowu i znowu. Wygrywanie trofeów to część naszej pracy – mówił Egipcjanin.

Pomimo, że Liverpool prezentuje się znacznie poniżej oczekiwań, sam Mohamed Salah jest pozostaje bardzo regularny. W 46 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach zdobył aż 29 bramek i cztery asysty. Już w niedzielę jego The Reds zmierzą się w derbach Anglii z Manchesterem United. Jeżeli urwą punkty rywalom, mistrzowski tytuł trafi do Manchesteru City.

Manchester United Liverpool FC 2.80 3.50 2.61 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 2. maja 2021 17:27 .

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin