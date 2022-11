Pressfocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Ukazał się kolejny fragment wywiadu z Cristiano Ronaldo. Portugalczyk tym razem odniósł się do opuszczenia stadionu w meczu z Tottenhamem.

Cristiano Ronaldo skomentował swoje zachowanie w meczu z Tottenhamem

Portugalczyk opuścił w październiku stadion przed końcem spotkania

37-latek przeprosił trenera za swoje zachowanie

Ronaldo żałuje swojego zachowania

W ostatnich dniach ukazują się fragmenty wywiadów, w których Cristiano Ronaldo stawia Manchester United w niekorzystnym świetle. Portugalczyk zarzucił klubowi wiele rzeczy, a dodatkowo przyznał, że nie szanuje Erika ten Haga. Teraz 37-latek wyraził skruchę. Nie dotyczyła ona jednak całości, a pojedynczego wydarzenia. Ronaldo w październiku przedwcześnie udał się do szatni w meczu z Tottenhamem. Napastnik żałuje tego, co zrobił.

– Będę szczery w tej kwestii. To coś, czego żałuję. Żałuję, że opuściłem stadion w meczu z Tottenhamem. Trudno jest powiedzieć o wszystkim na 100%, ale powiedzmy, że żałuję. Jednocześnie czułem się sprowokowany przez trenera. Trener chciał mnie wprowadzić na trzy minuty w meczu. Przepraszam, ale nie jestem takim zawodnikiem. Wiem, co mogę dać drużynie – powiedział Ronaldo.

– Ja oraz ośmiu zawodników wyszło wcześniej, ale wspominali tylko moje imię. W ostatnim roku wielu zawodników zrobiło to samo. W tamtym meczu ośmiu piłkarzy zrobiło to samo, ale mówią tylko o czarnej owcy, którą jestem ja. – Całkowicie to rozumiem, w porządku, stało się. Przeprosiłem trenera i jeśli chodzi o mnie, to ten rozdział był zamknięty – wyjaśnił portugalski napastnik.

