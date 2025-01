Rodri odpowiedział Cristiano Ronaldo. Zarzucił mu hipokryzję

Sportimage Ltd / Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Rodri i Cristiano Ronaldo

Rodri zareagował na wypowiedź Ronaldo

Od wręczenia Złotej Piłki minęło już nieco ponad dwa miesiące. Jednak temat gali, zorganizowanej 28 października w paryskim Teatrze Chatelet, wcale nie ucichł. W stolicy Francji nie pojawili się przedstawiciele Realu Madryt – Królewscy stwierdzili, że to Vinicius Junior powinien sięgnąć po główną nagrodę. Brazylijczyka w tym przekonaniu wsparł między innymi Cristiano Ronaldo. Teraz do słów Portugalczyka w rozmowie z Diario AS postanowił odnieść się Rodri, czyli faktyczny triumfator:

– To było dla mnie zaskoczeniem, ponieważ on wie lepiej niż ktokolwiek inny, jak działa ta nagroda, a przede wszystkim, w jaki sposób wybierany jest zwycięzca – stwierdził Hiszpan. – W tym roku dziennikarze, którzy głosowali, zadecydowali, że to ja powinienem wygrać. Prawdopodobnie ci sami dziennikarze byli tymi, którzy w pewnym momencie głosowali na niego. Wyobrażam sobie, że wtedy by się z nimi zgodził – dodał zwycięzca Złotej Piłki.

Rodri przyznał także, że zwycięstwo nieco zmieniło jego życie:

– Tak, to zmieniło moje życie. Rozmawiałem o tym z ludźmi wokół mnie. Może nie byłem tego świadomy, kiedy wygrałem, ale Złota Piłka zmieniła moje życie. Wychodzenie na ulicę nie jest już takie samo. Wielu rzeczy, które mogłem robić wcześniej, oczywiście już nie mogę. Ale cóż, to z dobrego powodu. To niezapomniana chwila – zakończył 28-latek.