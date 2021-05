Ralf Rangnick według doniesień niemieckiego Bildu jest aktualnie głównym kandydatem do objęcia sterów nad Tottenhamem Hotspur po zakończeniu sezonu. Wcześniej faworytami do pracy w klubie z Londynu byli Julian Nagelsmann oraz Erik ten Hag, ale obaj wypadli już z orbity zainteresowanie władz The Spurs.

Era Rangnicka w Londynie?

Ralf Rangnick aktualnie pozostaje bez pracy. W minionym roku był blisko objęcia sterów nad Milanem. Zwolennikiem takiego rozwiązania był w klubie z San Siro przede wszystkim dyrektor generalny Ivan Gazidis. Ostatecznie jednak stanęło na tym, że posadę utrzymał Stefano Pioli. Włoch zresztą przedłużył kontrakt z mediolańczykami.

Tymczasem najnowsze doniesienia niemieckiego Bildu sugerują, że Niemiec może zostać nowym menedżerem Tottenhamu. Ostatnie plany władz londyńskiego klubu legły w gruzach. Prezes zarządu Tottenhamu Daniel Levy chciał zatrudnić Juliana Nagelsmanna w miejsce Jose Mourinho, ale 33-latek wybrał ofertę z Bayernu Monachium, do którego trafi 1 lipca.

Kolejny kandydatem do pracy w klubie z Premier League był Erik ten Hag. Plany związane z zatrudnieniem Holendra także spełzły na niczym, bo ten właśnie przedłużył kontrakt z Ajaxem do końca czerwca 2023 roku, dając do zrozumienia, że nie myśli o zmianie pracy.

Przedstawiciele The Spurs musieli zatem poszukiwać kolejnych kandydatów. Wydaje się, że wybór padł na Rangnicka, który jeszcze nigdy nie pracował na Wyspach Brytyjskich. Niemiec prowadził przede wszystkim FC Schalke 04 i FC Salzburg. Z niemiecką ekipą wygrał Puchar Niemiec, Puchar Ligi Niemieckiej i Superpuchar Niemiec. A z drużyną z Austrii przede wszystkim został dwukrotnie mistrzem kraju.

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin