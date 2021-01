Kamil Grosicki zagrał od pierwszej minuty w sobotnim meczu West Bromwich Albion na boisku Wolverhampton Wanderes, a jego drużyna wygrała 3:2. Dziennikarze kilku angielskich portali byli zgodni co do oceny naszego reprezentanta.

Polak rozegrał dopiero drugi mecz Premier League w tym sezonie. Wcześniej pojawił się z ławki rezerwowych przeciwko Newcastle. W środku mijającego tygodnia Kamil Grosicki wystąpił od pierwszej minuty w meczu FA Cup przeciwko Blackpool. Jego zespół odpadł, ale Polak popisał się asystą. Właśnie dlatego nagrodzono go występem w pierwszym składzie przeciwko Wilkom.

Grosicki przebywał na boisku 69 minut. W tym czasie oddał trzy strzały, ale żaden z nich nie poszybował w światło bramki. Miał łącznie 23 kontakty z piłką. Portal WhoScored wystawił mu notę 6.48 w 10-punktowej skali. Lepiej oceniono ośmiu zawodników West Bromwich Albion.

Grosicki zagrał solidnie

“Polak często wychodził na pozycję po lewej stronie. Wyraźnie od podań odcinał go jednak Semedo” – napisali dziennikarze The Independent, którzy wstawili mu notę 6. Tak samo oceniono go też na portalu Birmingham Mail. “Był bardzo żywy i aktywny. Szalał po lewej stronie boiska. Przyczynił się do wywalczenie przez WBA drugiego karnego. Solidny występ gracza, który chce pokazać, że zasłużył na miejsce w składzie” – napisano.

Jeśli chodzi o czołowe angielskie portale najwyżej Grosickiego ocenili dziennikarze SkySports.com. Otrzymał on notę 7.

Wydaje się, że jest szansa, iż Polak wystąpi także w kolejnym meczu West Bromwich Albion. 19 stycznia jego drużyna zagra na wyjeździe z West Hamem United.

