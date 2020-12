Późny gol Firmino dał zwycięstwo w meczu na szczycie!

W meczu na szczycie Liverpool pokonał u siebie Tottenham (2:1) i przejął fotel lidera. W derbach Londynu, pomiędzy West Hamem i Crystal Palace padł remis (1:1), w spotkaniu Fulham i Brighton nie padły gole.

Strzelec na specjalne okazje

Od samego początku to podopieczni Jurgena Kloppa zdominowali Tottenham, ale w dogodnych sytuacjach prosto w Hugo Llorisa uderzali Roberto Firmino i Mohamed Salah. Wreszcie, w 26. minucie Egipcjaninowi dopisało szczęście i jego uderzenie po rykoszecie ładnym lobem wpadło do siatki. The Reds nie spuszczali z tonu, ale gościom wystarczyła jedna dogodna okazja, by Heung-min Son wyrównał wynik meczu. Długo wszystko wskazywało na to, że padnie remis, prawdopodobnie bardziej pożądany przez Mourinho niż Kloppa, ale w ostatniej minucie podstawowego czasu gry do siatki trafił Roberto Firmino. Brazylijczyk rzadko zdobywa gole na Anfield Road, ale gdy już trafia, to są to bramki ważne. Tym razem był to gol na wagę objęcia fotela lidera kosztem bezpośredniego rywala. To pierwszy raz w tym sezonie, gdy minimalizm zawiódł Jose Mourinho. Przekonamy się w najbliższych tygodniach, czy był to tylko wypadek przy pracy, czy Koguty dopadła zadyszka.

Z nieba do piekła – historia derbowego bohatera

West Ham zremisował u siebie z Crystal Palace, a spotkanie miało dwa różne oblicza. W pierwszej swą dominację prezentowały Orły Roya Hodgsona, a do siatki trafił, znajdujący się ostatnio w niezłej strzeleckiej formie Christian Benteke. David Moyes musiał jednak zaserwować swoim podopiecznym solidną “suszarkę”, bo druga połowa należała już całkowicie do Młotów. Manuel Lanzini zmienił w przerwie Pablo Fornalsa i ataki gości z miejsca nabrały animuszu. Już w 55. minucie wynik meczu wyrównał Sebastien Haller, a kwadrans później z boiska wyleciał Benteke. Po utracie strzelca swojej jedynej bramki Crystal Palace skupiło się na dowiezieniu remisu do końca, co pomimo kilku niezłych okazji West Hamu ostatecznie się udało. Młoty tracą na ten moment zaledwie dwa oczka do strefy europejskich pucharów, a Orły zajmują bezpieczne miejsce w środku tabeli.

Bez bramek w meczu słabeuszy

Niestety, Fulham i Brighton & Hove Albion nie zdołały zaskoczyć kibiców. Po takim zestawieniu spodziewaliśmy się widowiska nie najwyższej jakości i takie też otrzymaliśmy. Obie ekipy zmarnowały kilka dogodnych okazji, a Adam Lallana skierował nawet piłkę do siatki, ale po długiej konsultacji z VAR-em sędzia zdecydował się nie uznać trafienia przez zagranie futbolówki ręką. Żaden z zespołów nie polepszył zatem swojej kiepskiej sytuacji. Fulham znajduje się jedno miejsce nad strefą spadkową, ale 18. Burnley rozegrało dwa spotkania mniej, a Brighton ma się niewiele lepiej. Cóż, pojedynek dwóch ekip walczących o utrzymanie nie okazał się szlagierem i nie sposób się temu dziwić.