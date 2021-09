Paul Pogba ma kontrakt ważny z Manchesterem United do końca czerwca 2022 roku. Tymczasem nowe wieści w sprawie przyszłości Francuza przekazał The Athletic. Według informacji mediów piłkarz skłania się do parafowania nowej umowy z klubem z Old Trafford.

Paul Pogba wciąż nie podjął decyzji w sprawie nowego kontraktu

Nowe informacje w sprawie przyszłości Francuza przekazał David Ornstein z The Athletic

Były zawodnik Juventusu skłania się do podpisania nowej umowy z klubem z Old Trafford

Pogba jednak na dłużej w Man Utd?

Paul Pogba w tej kampanii jest kluczową postacią w zespole Ole Gunnara Solskjaer. Wszystko wskazuje na to, że 28-latek może na koniec tego sezonu zanotować kosmiczny wynik pod względem kluczowych podań. Jak na razie po czterech rozegranych spotkaniach na koncie Francuza jest siedem asyst.

Powoli dobiega końca umowa Pogby z Man Utd. Taki stan rzeczy sprawia, że nie milkną spekulacje na temat ewentualnej zmiany barw klubowych przez zawodnika. Chętne na jego usługi są między innymi takie ekipy jak Paris Saint-Germain, czy Real Madryt.

The Athletic przekonuje z kolei, że reprezentant Francji przymierza się do parafowania nowej umowy z Czerwonymi Diabłami. Wpływ na zmianę decyzji Pogby może mieć powrót Cristiano Ronaldo do klubu, a także wzmocnienie zespołu takimi zawodnikami jak Jadon Sancho, czy Raphael Varane.

Man Utd aktualnie plasuje się na pozycji lidera Premier League. Wicemistrzowie Anglii legitymują się dorobkiem 10 punktów na koncie. W trakcie minionego weekendu Czerwone Diabły pokonały 4:1 Newcastle United. We wtorkowy wieczór w ramach pierwszej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów piłkarz Man Utd zmierzą się z BSC Young Boys Berno.

