fot. PressFocus Na zdjęciu: Paul Pogba i Cristiano Ronaldo

Paul Pogba nie poszedł za głosem większości, krytykującej Cristiano Ronaldo. Mimo wywiadu, jakiego Portugalczyk ostatnio udzielił, to zawodnik Juventusu wciąż darzy go ogromnym szacunkiem.

Paul Pogba nie szczędził pochwał w kierunku Cristiano Ronaldo w jednej ze swoich ostatnich medialnych wypowiedzi

Francuz jest pod wrażeniem tego, że Portugalczyk mimo upływu lat jest wciąż nienasycony

Zdaniem pomocnika Juve portugalski zawodnika każdego dnia stawia sobie nowe wyzwania

Pogba chwalił Ronaldo

Paul Pogba miał okazję dzielić szatnię w poprzedniej kampanii z Cristiano Ronaldo. Francuz dopiero latem tego roku rozstał się z ekipą z Old Trafford. Mimo wszystko wspomnienia z portugalskim zawodnikiem ma przyjemne.

– Znam wielu zawodników, którzy są profesjonalistami, szybko pojawiają się na świeczniku, regenerują i tak dalej. Ktoś to jednaka na szczycie każdego dnia i z niego nie schodzi, to tylko Ronaldo – mówił Pogba cytowany przez CalcioMercato.com.

– To urodzony zwycięzca. Ronaldo nigdy nie jest usatysfakcjonowany, zawsze chce więcej. Jego motto brzmi: “Mogę więcej. Zrobię więcej” – kontynuował Francuz.

– Ma wielką motywację. Każdy dzień to nowy rekord, nowe wyzwanie, wyzwanie dla samego siebie. To właśnie zauważyłem w ciągu roku, który spędziłem obok niego – powiedział pomocnik.

Pogba latem tego roku trafił do Juve z Man Utd na zasadzie wolnego transferu. Francuz po powrocie do ekipy z Turynu nie zagrał jeszcze w żadnym oficjalnym meczu Starej Damy. Zawodnik jest wyłączony z gry z powodu kontuzji, co skutkowało tym, że zawodnika zabrakło w kadrze na mundial w Katarze.

