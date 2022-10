Premier League: Nunez daje trzy punkty The Reds, skromna wygrana Srok i wpadka Chelsea

PressFocus Na zdjęciu: Darwin Nunez

W środę o godzinie 20:30 zostały rozegrane cztery spotkania 12. kolejki Premier League. We wszystkich meczach padły zaledwie trzy gole. Swoje pojedynki wygrali Liverpool, Newcastle i Southampton, natomiast Chelsea bezbramkowo zremisowała z Brentford.

Liverpool kontynuuje zwycięską serię

Wpadka Chelsea w meczu z Brentford

Almiron daje trzy punkty Newcastle

Tylko trzy gole w czterech meczach

Liverpool wygrał drugi mecz z rzędu w Premier League. Po zwycięstwie z Manchesterem City w niedzielę, w środę The Reds pokonali 1:0 West Ham United. Jedynego gola w tym spotkaniu zdobył w 22. minucie Darwin Nunez. Goście w końcówce pierwszej części gry mieli znakomitą okazję do wyrównania, ale Bowen nie wykorzystał rzutu karnego. Dla Młotów to pierwsza porażka od pięciu spotkań.

Skromne zwycięstwo odniósł też Newcastle United. Sroki również wygrały 1:0 po golu Almirona utrzymując serię sześciu meczów bez porażki. Jeśli zespół z St. James’ Park utrzyma taką formę to będzie mógł myśleć o walce o europejskie puchary w przyszłym sezonie.

Kolejny raz w tym sezonie zawiodła Chelsea. W ostatnich tygodniach The Blues pod wodzą Grahama Pottera złapali wiatr w żagle i do meczu z Brentford przystąpili po serii pięciu zwycięstw z rzędu. W meczu z Brentford mimo sporej przewagi i kilku całkiem niezłych sytuacji, Chelsea nie zdołała sięgnąć po trzy punkty. Dobrze zorganizowane w defensywie Brentford sięgnęło po cenne trzy punkty.

W czwartym spotkaniu Southampton pokonał w wyjazdowym spotkaniu Bournemouth 1:0. Jedynego gola w tym starciu zdobył już w 9. minucie spotkania Adams. Gospodarze osiągnęli w tym pojedynku przewagę, jednak nie zdołali jej przekuć na zdobyte bramki. Spora nieskuteczność sprawiła, że przegrali po raz pierwszy od sześciu meczów.

Wyniki 12. kolejki Premier League

Bournemouth – Southampton 0:1 (0:1)

9′ Adams

Brentfod – Chelsea 0:0 (0:0)

Liverpool – West Ham 1:0 (1:0)

22′ Nunez

Newcastle United – Everton 1:0 (1:0)

31′ Almiron