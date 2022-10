fot. PressFocus Na zdjęciu: Luis Diaz

Luis Diaz będzie wyłączony z gry w najbliższych kilku tygodniach. Kolumbijski skrzydłowy doznał kontuzji w trakcie spotkania 10. kolejki Premier League przeciwko Arsenalowi.

Liverpool w najbliższych tygodniach będzie solidnie osłabiony

Z powodu kontuzji z gry wypadł Luis Diaz

Kolumbijczyk będzie musiał przejść operację kolana

Liverpool stracił Luisa Diaza

Luis Diaz trafił do Liverpoolu w styczniu tego roku. 25-latek wzmocnił ofensywę The Reds. Zawodnik szybko stał się kluczową postacią angielskiej ekipy. Niemniej do końca mundialu piłkarz nie będzie mógł pomóc ekipie Juergena Kloppa.

Luis Diaz w trakcie szlagieru ligi angielskiej w niedzielny wieczór z Arsenalem doznał kontuzji. Daily Mail ujawnia natomiast, że kłopoty z kolanem u piłkarza skutkować będą operacją, która wyeliminuje go z gry na kilka tygodni.

Od 20 listopada do 18 grudnia Katar będzie gospodarze mistrzostw świata, na który Kolumbia się nie dostała. W każdym razie co najmniej do 26 grudnia Luis Diaz nie będzie mógł grać, przekonują angielscy dziennikarze.

W tej kampanii 37-krotny reprezentant Kolumbii rozegrał 12 spotkań w koszulce Liverpoolu. Strzelił w nich cztery gole, a ponadto zaliczył trzy asysty. Luis Diaz ma kontrakt ważny z ekipą z Anfield Road do 2027 roku. Rynkowa wartość piłkarza wynosi natomiast 75 milionów euro.

Liverpool po rozegraniu ośmiu spotkań plasuje się na 10. pozycji w tabeli Premier League. Na koncie aktualnych wicemistrzów Anglii jest 10 punktów.

