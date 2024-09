Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Martin Odegaard

Odegaard skręcił kostkę, mecz z Tottenhamem pod znakiem zapytania

Arsenal po wznowieniu rozgrywek ligowych bezpośrednio po meczach reprezentacji wznowi grę w Premier League od spotkania z Tottenhamem. W hicie 4. kolejki ligi angielskiej Mikel Arteta być może nie będzie mógł skorzystać z jednego z kluczowych zawodników. Martin Odegaard podczas starcia Norwegia – Austria doznał kontuzji, przez którą musiał opuścić boisko w 67. minucie.

Po spotkaniu przed kamerami TV2 stanął lekarz reprezentacji Norwegi Ola Sand. Członek sztabu medycznego potwierdził, że Martin Odegaard doznał lekkiego skręcenia kostki, lecz nie wykluczył dokładniejszych badań przy użyciu rezonansu magnetycznego.

– Ma lekkie skręcenie kostki. Zobaczymy, może przeprowadzimy badanie USG, żeby to sprawdzić. Jeśli nie będziemy mieli stuprocentowej pewności, jutro wykonamy rezonans magnetyczny – powiedział lekarz Ola Sand, cytowany przez Fabrizio Romano.

– Kontuzja Odegaarda wyglądała źle również w szatni – mówił w rozmowie z mediami po meczu Stale Solbakken.

Odegaard w bieżącym sezonie rozegrał jak dotąd wszystkie 3 mecze. Norweg za każdym razem rozpoczynał mecz w wyjściowym składzie. Co więcej, 25-latek pełnił w nich rolę kapitana Kanonierów. Do londyńskiego zespołu dołączył zimą 2021 roku z Realu Madryt. Łącznie w barwach The Gunners uzbierał 156 spotkań, w których zdobył 35 goli i zaliczył 25 asyst.