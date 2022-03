Nowy faworyt do przejęcia Chelsea. Oferta jeszcze w tym tygodniu

PressFocus Na zdjęciu: Stamford Bridge

Brytyjskie deweloper Nick Candy przygotowuje opiewającą na 2,5 miliarda funtów ofertę kupna londyńskiej Chelsea. Propozycja, która ma zostać złożona do końca obecnego tygodnia, obejmuje również plany przebudowy Stamford Bridge za 1,5 miliarda funtów.

Nick Candy jest faworytem do przejęcia londyńskiej Chelsea od Romana Abramowicza

Formalna oferta w tej sprawie ma zostać złożona jeszcze w tym tygodniu

Nowy właściciel miałby również wrócić do planów przebudowy Stamford Bridge

Wkrótce nowy właściciel Chelsea

Jak informuje Daily Mail, 49-letni kibic Chelsea prowadzi rozmowy z kilkoma amerykańskimi inwestorami na temat utworzenia konsorcjum, które złożyłoby formalną ofertę kupna klubu. Wszystko jednak wskazuje na to, że oferta nie będzie opiewała na 3 miliardy funtów, czyli kwotę jaką za klub oczekuje obecny właściciel Roman Abramowicz.

Niewykluczone jednak, że Rosjanin, który z uwagi na grożące mu sankcje ze strony brytyjskiego rządu szuka możliwości szybkiej sprzedaży Chelsea, przystanie na ofertę w wysokości 2,5 miliarda funtów.

Candy, który miałby na ofertę przejęcia klubu przeznaczyć część swojego majątku, szacowanego na 1,5 miliarda funtów, jest także rozchwytywany przez amerykańskich inwestorów. Jest to związane z jego doświadczeniem w nieruchomościach, siedzibą w zachodnim Londynie oraz znajomością Chelsea. Wśród amerykańskich miliarderów, których łączy się z ofertą kupna londyńskiego klubu, wymienia się prezesa Chicago Cubs Thomasa Rickettsa, właściciela New York Jets Woody’ego Johnsona i akcjonariusza Crystal Palace Josha Harrisa.

Przebudowa Stamford Bridge jednym z warunków

Jednym z kluczowych warunków powodzenia ewentualnego przejęcia i zapewnienia Chelsea długoterminowej stabilności byłoby przeprowadzenie planowanej przebudowy Stamford Bridge, która w ostatnim czasie utknęła w martwym punkcie.

Chelsea już w 2015 roku ogłosiła plany budowy stadionu na 60 tysięcy miejsc w tym samym miejscu co obecny. Dwa lata później otrzymała nawet pozwolenie na budowę, ale projekt został porzucony w 2018 roku. Od tego czasu pozwolenie na budowę wygasło, a możliwości przeniesienia klubu są ograniczone przez właścicieli obecnego stadionu, którzy mają prawo do zablokowania wszelkich przenosin, chyba że zostaną one zatwierdzone prze 75 procent ich członków.

