Minimalistyczny Arsenal nie porzucił marzeń o Europie

Chelsea była wyraźnie lepsza od Arsenalu w derbach Londynu, ale raziła nieskutecznością i przegrała 0:1. Wobec tego na własne życzenie straciła szansę na zostanie trzecią siłą w tabeli Premier League. Podopieczni Mikela Artety dzięki środowemu triumfowi mogą jeszcze marzyć o udziale w następnej edycji europejskich pucharów.

Jedyne środowe spotkanie w 36. kolejce Premier League miało miejsce na Stamford Bridge, gdzie doszło do derbów Londynu. W pojedynku Chelsea kontra Arsenal zdecydowanym faworytem byli The Blues, którzy w razie wygranej awansowaliby na trzeci stopień podium. Gdyby po pełną pulę sięgnęli Kanonierzy traciliby to siódmego Tottenhamu tylko punkt.

Dziwny mecz w Londynie

W początkowej fazie meczu lepiej wyglądała Chelsea, która przejęła inicjatywę i kreowała dobre okazje strzeleckie. Jedną z nich w 11. minucie na gola powinien zamienić Kai Havertz. Niemiec znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarze, ale przeniósł futbolówkę nad poprzeczką.

Pięć minut później miała miejsce kuriozalna sytuacja. Jorginho wykonał mocne podanie w kierunku Kepy, ale zrobił to na tyle źle, że Hiszpan musiał ofiarnie wybić futbolówkę, która prawie przekroczyła linię bramkową. W tamtym momencie czujnie zachował się Smith Rowe, który otrzymał piłkę od Aubameyanga i z łatwością trafił do siatki.

The Blues wraz z upływem czasu coraz bardziej zaznaczali swoją przewagę poprzez liczne strzały na bramkę Leno. Niemiec do przerwy nie dał się jednak pokonać i w lepszych humorach po pierwszej połowie byli Kanonierzy.

W pogoni za wynikiem

Po zmianie stron spotkanie na Stamford Bridge miało podobny schemat. Chelsea z jeszcze większą łatwością zyskiwała teren i przeważała jeszcze bardziej w posiadaniu piłki. Długo nie potrafiła jednak oddać celnego strzału. Jej akcje były rozgrywane na mniejszej intensywności i niewystarczającym zaangażowanie. Arsenal był tego wieczoru słaby. Czekał na ruch przeciwnika i przy lepszej postawie oponenta, mógł skończyć tę potyczkę bez punktów. Finalnie Kanonierzy triumfowali 1:0 i wciąż mogą marzyć o udziale w następnej edycji europejskich pucharów.

W następnej kolejce Chelsea podejmie u siebie Leicester. Z kolei Arsenal zagra w Londynie z Crystal Palace.