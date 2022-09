fot. PressFocus Na zdjęciu: Erik ten Hag

W czwartek Manchester United zmierzy się z Sheriffem Tyraspol w ramach 2. kolejki fazy grupowej Ligi Europy. Erik ten Hag zapewnia, że jego podopieczni przystępują do każdego meczu z zamiarem wygrania.

Manchester United rozpocznie zmagania z Sheriffem Tyraspol w czwartek o godzinie 18:45

Erik ten Hag zapowiada, ze jego drużyna zamierza wygrać spotkanie w ramach Ligi Europy

W miniony weekend “Czerwone Diabły” pauzowały na skutek przełożonej kolejki Premier League

Ten Hag docenia przerwę od grania

Kilka dni temu świat obiegła smutna wiadomość i śmierci królowej Elżbiety II. Władze angielskiej federacji piłkarskiej zdecydowały się przełożyć weekendową kolejkę Premier League, więc piłkarze mieli trochę czasu na odpoczynek. Taką przerwę od gry docenia Erik ten Hag, który zapewnia, że w kontekście przyszłości może się ona okazać kluczowa.

To jasne, że przywykliśmy do większej liczby spotkań, grania co trzy dni. Teraz musieliśmy czekać dłużej, więc mamy więcej energii, jesteśmy bardziej skupieni. Nie możemy doczekać się tego meczu. Mogliśmy dać piłkarzom kilka dni dla siebie, ale mieliśmy też naprawdę dobre sesje treningowe. Na pewno będzie to korzystne na przyszłość – mówi holenderski menedżer.

Manchester United w czwartek zmierzy się na wyjeździe z Sheriffem Tyraspol, a później czeka go potyczka z Manchesterem City. Ten Hag zapewnia, że jego zespół myśli obecnie wyłącznie o spotkaniu w Lidze Europy, a celem jest uzyskanie zwycięstwa.

Najpierw musimy zagrać z Sheriffem. Skoncentrujmy się na tym, a później zobaczymy. Jestem świadomy tego, że jest przerwa i musimy to zaplanować, ale teraz nie jest to istotne. Liczy się tylko najbliższy mecz – zapewnia były opiekun Ajaksu Amsterdam.

