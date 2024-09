Manchester United chce opuścić Old Trafford. Kultowy stadion zostanie zburzony

Manchester United może podjąć decyzję o zburzeniu Old Trafford, jeśli zdecyduje się na budowę nowego, supernowoczesnego obiektu o pojemności 100 tysięcy miejsc, nazywanego „Wembley Północy”. Oznaczałoby to koniec ery historycznego stadionu, który jest symbolem klubu od ponad wieku.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Old Trafford

Manchester United planuje wybudować “Wembley Północy”

Manchester United początkowo planował zmniejszenie pojemności Old Trafford do 30 000 miejsc, aby zachować jego historyczny charakter i przekształcić go w stadion dla drużyn kobiecych i akademii. Jednak “Daily Mail” donosi, że projekt okazał się zbyt skomplikowany i kosztowny. W związku z tym klub rozważa budowę zupełnie nowego stadionu w innym miejscu.

Old Trafford ma ogromne znaczenie sentymentalne dla fanów na całym świecie, z symbolami takimi jak zegar upamiętniający katastrofę lotniczą w Monachium z 1958 roku, czy posągi legend klubu: Sir Matta Busby’ego, Sir Alexa Fergusona oraz trójki piłkarskich ikon – Sir Bobby’ego Charltona, George’a Besta i Denisa Lawa.

Aby uporać się z obawami związanymi z zachowaniem historii klubu, Manchester United powoła grupę ds. dziedzictwa, która ma nadzorować, aby kluczowe elementy Old Trafford zostały zachowane w nowym projekcie. Architekci Foster and Partners, którzy mają zostać mianowani głównymi planistami projektu, będą musieli znaleźć sposób na zintegrowanie tych historycznych elementów z nowym stadionem, aby uniknąć stworzenia bezdusznej konstrukcji. Klub zamierza wysłać ankiety do posiadaczy karnetów i członków klubu, aby uzyskać ich opinie na temat potencjalnych zmian.

Mówi się, że budowa nowego stadionu ma pochłonąć około dwóch miliardów funtów. Koniec budowy przewiduje się natomiast na rok 2030.

