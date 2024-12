PA Images / Alamy Na zdjęciu: Manchester United - Everton

Manchester United rozbija Everton

Ruben Amorim zadebiutował za sterami Czerwonych Diabłów w pojedynku z Ipswich Town. Beniaminek sprawił drużynie Portugalczyka ogromne problemy – Manchester United tylko zremisował na Portman Road. Cztery dni później w Lidze Europy nowy trener zanotował swoje premierowe zwycięstwo. Starcie z Bodo/Glimt zakończyło się wynikiem 3:2.

Wideo: Rashford czy samobój? Tak Manchester United wyszedł na prowadzenie z Evertonem

Manchester do niedzielnego pojedynku z Evertonem przystępował podbudowany sukcesem w LE. Ekipa Rubena Amorima otworzyła wynik potyczki z The Toffees w 34. minucie. Marcus Rashford skorzystał z podania Bruno Fernandesa i pokonał Jordana Pickforda. Już siedem minut później gospodarze prowadzili 2:0. Drugą asystę zanotował Fernandes, a piłkę do siatki skierował Joshua Zirkzee.

Po zmianie stron Manchester kontynuował ofensywę i już pierwszej minucie drugiej odsłony spotkania podwyższył wynik na 3:0. Drugie trafienie zaliczył Marcus Rahsford, tkóy zamknął akcję po dograniu Amada Diallo. W 64. minucie podopieczni Rubena Amorima mieli na koncie cztery gole. Dubletem bramek mógł pochwalić się Zirkzee, a dubletem asyst Diallo.

Wideo: Manchester United imponuje skutecznością. Czwarty gol z Evertonem

Manchester United po 13 meczach ma na koncie 19 punktów i zajmuje 9. lokatę w tabeli Premier League. Już w środę Czerwone Diabły zmierzą się z Arsenalem w hitowym starciu 14. kolejki.