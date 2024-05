fot. diebilderwelt / Alamy Na zdjęciu: Thomas Tuchel

Pochettino, Tuchel i Frank. Kto zastąpi ten Haga?

Manchester United zakończył nieudany sezon pozytywnym akcentem, bowiem w finale Pucharu Anglii ograł Manchester City, w efekcie czego zagra w kolejnej edycji Ligi Europy. Postawa Czerwonych Diabłów w Premier League oraz Lidze Mistrzów była jednak bardzo dużym rozczarowaniem. Niepewna pozostaje przyszłość Erika ten Haga na Old Trafford. Klub ma w najbliższych dniach podjąć konkretną decyzję, szczegółowo analizując wcześniej przebieg całej kampanii. Choć oficjalny komunikat jeszcze się nie pojawił, wydaje się, że Holendra nie uratuje triumf w Pucharze Anglii.

Kto mógłby zostać następcą ten Haga? Jedno ze źródeł sugeruje, że wysoko stoją notowania Roberto De Zerbiego. Wcześniej głównym kandydatem był Kieran McKenna, lecz ten najprawdopodobniej podpisze nową umowę z Ipswich Town. Dziennikarz Paul Hirst informuje natomiast, że na liście życzeń Manchesteru United pozostają trzy nazwiska – Mauricio Pochettino, Thomas Tuchel i Thomas Frank.

Zwolniony z Chelsea Pochettino może szybko wrócić do pracy w innym klubie. W środowisku uważa się, że The Blues podjęli bardzo pochopną decyzję, a Argentyńczyk to fachowiec najwyższej klasy. Nie jest tajemnicą, że Manchester United od bardzo dawna rozważa podjęcie współpracy z Tuchelem, który kończy swoją przygodę z Bayernem Monachium. Na uznanie zasługuje także Frank, który po sześciu latach w Brentford może postawić kolejny krok w swojej trenerskiej karierze i dołączyć do klubu z angielskiej czołówki.